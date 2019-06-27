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MHP’li isimden AKP’ye çok sert ‘açılım’ tepkisi

Ekrem İmamoğlu’nun 800 bin farkla İBB Başkanlığını yeniden kazanmasından AKP’yi sorumlu tutan Bursa’nın Yenişehir ilçesinin MHP'li belediye meclis üyesi Faruk Balkız, sosyal medyada zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Balkız, Ahmet Kaya’nın mezarının getirilmesi ve teröristbaşının Öcalan’ın mektubunun TRT’de okutulmasına tepki göstererek, “Türk Milleti, 2. İhanet sürecini başlatmak isteyenlere cevabı vermiştir! Kendi ayağınıza sıktınız” dedi.

Halil ATAŞ
16:06 -
Haberler Gündem
MHP’li isimden AKP’ye çok sert ‘açılım’ tepkisi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin MHP’li belediye meclis üyesi Faruk Balkız, 23 Haziran'daki seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu. Balkız'ın “Türk Milleti, 2. İhanet sürecini başlatmak isteyenlere cevabı vermiştir!” paylaşımı olay oldu.

İŞTE BALKIZ'IN O PAYLAŞIMI

Balkız, Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atmasının hemen ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; “Ahmet Kaya p.inin mezarını taşımak, İmralı canisiyle el altından mektuplaşmak! Türk Milleti, 2. ihanet sürecini başlatmak isteyenlere cevabı vermiştir! Kendi ayağınıza sıktınız. Yüce Türk milleti dur demesini de yürü demesini de bilir…”
MHP'li Balkız, paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdığı görüldü.

Son güncelleme: android-time 16:28 27.06.2019
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