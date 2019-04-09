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MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü

'Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz' diyen Adana’nın Kozan İlçesinde en yüksek oyu alan Cumhur İttifakının MHP’li Adayı Nihat Atlı’nın, seçim tarihinde seçilme yeterliliği olmaması nedeniyle başkanlığı düşürüldü. Seçimin akıbetini YSK belirleyecek

Mehmet SERBES
12:16 -
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Adana'nın Kozan İlçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yüzde 39.99 oyla kazanan Cumhur İttifakı'nın Adayı Nihat Atlı'nın, seçim tarihinde seçilme yeterliliği olmaması nedeniyle başkanlığı düşürüldü.  Seçimde yüzde 25.80 oranla en fazla ikinci oyu alan Refah Partisi, Kozan Belediye Başkanlığına seçilen Nihat Atlı'nın eski sabıka kayıtları nedeniyle, aday listelerinin kesinleştiği tarihte “memnu haklarının iadesi belgesini” ibraz edemediği ve seçilme yeterliliğinin bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Refah Partis'nin itirazı üzerine konuyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, Kozan İlçe Seçim Kurulu'nun önceki kararlarını kaldırarak, Nihat Atlı'nın başkan seçildiğine dair seçim tutanağının iptaline karar verdi.

İl seçim Kurulu kararında “ Nihat Atlı'nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği ve seçimin yapıldığı tarihte seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil kaydında mevcut olduğu, yasaklanmış haklarının geri bırakılması kararının ise 04.04 2019 tarihli olduğunun belirlendiğini bu nedenle seçime katılma ve seçilme yeterliliğinin bulunmadığından itirazın kabulüne, Nihat Atlı'nın Kozan Belediye Başkanlığına seçildiğine ilişkin seçim tutanağıın iptaline” diye karar verdi.

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Son güncelleme: android-time 12:26 09.04.2019
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