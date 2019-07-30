MHP’li Özdemir: Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin geri dönmeleri

MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ile Baki Ersoy, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Özdemir, Türkiye’de bulunan Suriyeler ile ilgili soru üzerine, Türkiye’nin bir süredir Suriyelilere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahibinin de bir imkanı var. Biz bu imkanımızı fazla fazla aşmış durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti iki başarılı askeri harekatla Suriye´de krize taraf olmuş, adına ‘süper güç’ denilen bu ülkelerin yapamadığını, başaramadığı bir şeyi başarmıştır. Nedir bu? Hem Fırat Kalkanı Harekatı’nda hem Zeytin Dalı Harekatı’nda bizler o bölgeleri terörden arındırdığımız gibi hem IŞİD unsurlarından hem PKK/PYD unsurlarından bu bölgede hayatın normalleşmesini tesis ettik. Orada bulunan Suriyeli kardeşlerimiz her anlamda iç savaşın öncesindeki koşullardan daha iyi bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu hayatın normalleştiği alanlarda çok sayıda Suriyeli misafirlerimiz, kardeşlerimiz geri dönüş yaptı. Milli Güvenlik Kurulu’nda Fırat Nehri’nin doğusuna yapılacak güvenli bölge ile alakalı konu başlığı olacak. İnşallah bu sahalar da PKK/PYD’li teröristlerden temizlenirse hayatın normale dönmesi tesis edilmiş olur. MHP olarak görüşümüz, biran evvel hem Suriye’den kaynaklı ülkemize yönelen bir tehdidin ortadan kaldırılması, bu anlamda güvenlik kuşağının Türkiye’nin arzuladığı şekilde hayata geçirilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin biran evvel ülkelerine dönmeleridir.” DHA