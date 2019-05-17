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MHP’lilere araç saydıran AKP’li başkan 17 işçiyi kovdu

Kırşehir’in Mucur Belediye başkanı AKP’li Belediye başkanı Atılgan Yılmaz, önceki dönem işe alınan 3 işçiye yoldan geçen araçları saydırmasıyla gündeme gelmişti. Başkan Yılmaz, bu sefer de aralarında araç sayımı yaptırdığı işçilerin de bulunduğu 17 personeli kovdu. İşten çıkartılma gerekçesi olarak da personel bütçe aşımı gösterildi. MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Budak duruma tepki göstererek, "Kendi adamlarına yer açıyor" dedi.

İsmail AKDUMAN
12:00 -
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MHP’lilere araç saydıran AKP’li başkan 17 işçiyi kovdu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığı koltuğuna 53 oy farkla AKP'li Atılgan Yılmaz oturmuştu. Yılmaz göreve gelir gelmez ilk iş olarak MHP'li başkan döneminde işe alınan biri kadın 3 personele Kayseri-Ankara karayolunda kağıt kalemle bekletip, yoldan geçen araçları saymaları talimatı vermişti.

Bu olayla gündeme gelen Başkan Atılgan Yılmaz şimdi de bu 3 işçiyle birlikte toplam 17 sözleşmeli işçinin işine son verdi. Evlere gönderilen ihbarnamede, birçoğu tekniker olan personelin işten çıkarılma nedeni olarak personel bütçesinin yüzde 30 aşımı gösterildi.

KENDİ ADAMLARINA YER AÇIYOR

MHP Mucur İlçe Başkanı Ali Rıza Budak yaşananlara sert tepki gösterdi. Budak, belediye garip olaylar yaşandığını söyleyerek, “Bizim dönemimizde işe aldığımız sözleşmeli 17 arkadaş, süreleri dolmadan işten çıkartılıyor. Belediye başkanı kendisine oy vermeyen kişilerden sanırım intikam alıyor.

Ya da seçim döneminde iş sözü verdiği kişilere yer açıyor. Biz Cumhur ittifakına uyuyoruz ama diğer tarafın yaptıkları ortada. Gelecek hafta içi genel merkeze gidip bu yaşananları bildireceğim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 12:17 17.05.2019
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