MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları belli oldu! İşte MHP 31 Mart yerel seçim adayları listesi…

MHP il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının kimler olduğunu merak edenler tüm il ve ilçe adaylarının isimlerini haberimizde bulabilirler. Cumhur İttifakı adıyla AKP ve MHP 31 Mart yerel seçimlerine bazı bölgelerde birlikte girme kararı aldı. Partiler adaylarını bu ittifaka göre belirledi. İşte 2019 seçimlerinde MHP’nin il il, ilçe ilçe belediye başkanı adayları listesi…

İŞTE MHP’NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Ahmet Sel MHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Gazi Adamhasan MHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar MHP Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay MHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin Gökçe MHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Necip Topuz MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı MHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Saadettin Aslan MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Türkeş Filik MHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş MHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Abdullah Özavci MHP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yaylagül MHP Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Abubekir Ümürhan MHP Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı Ahmet Genciz MHP Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Atilla Akan MHP Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Aydın Orhan MHP Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı Burhan Ayaz MHP Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Emir Kılıç MHP Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Enver Çiçek MHP Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı Gaffari Akkuş MHP Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı Hasan Bozkaya MHP Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı Hasan Şahan MHP Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Kamber Öztürk MHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Kenan Polat MHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Şeker MHP Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı Miktat Çetin MHP Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı Namık Kılıç MHP Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Necati Demirel MHP Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Sadık Öztürk MHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Sıraç Aslan MHP Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Siyami Yıldırım MHP Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı Tahsin Korkut MHP Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Çakmak MHP Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkan Adayı Abdullah Sarıtepe MHP Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı Adem Bulut MHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı Ahmet Erikçi MHP Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı Ahmet Yıldırım MHP Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı Ali Çalışır MHP Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı Ali Erol MHP Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı Ali Sarıtaş MHP Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı Asım Altıntaş MHP Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı Bahtiyar Aşkın MHP Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı Basri Üzümözü MHP Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı Bayram Kartal MHP Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Belediye Başkan Adayı Bekir Uykan MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka Belediye Başkan Adayı Cengiz Yaşar MHP Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkan Adayı Doğan Demir MHP Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı Erol Barutcu MHP Afyonkarahisar Değirmenayvalı Belediye Başkan Adayı Erol Özağıl MHP Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkan Adayı Eyüp Yakan MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Davas MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı Feriyat Ateş MHP Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı Gazi Avşar MHP Afyonkarahisar Salar Belediye Başkan Adayı Halil Çelebi MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Tokdemir MHP Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çağrı MHP Afyonkarahisar Çay Belediye Başkan Adayı Hüseyin Işık MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı İbrahim Işılak MHP Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldız MHP Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı İsmail Karagöz MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı Lokman Çetinaktı MHP Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı Mehmet Demirel MHP Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Belediye Başkan Adayı Muhammed Bayram MHP Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı Muhterem Algül MHP Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı Musa Kamışçı MHP Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı Mustafa Çıngırak MHP Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Güngör MHP Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı Mustafa Gürel MHP Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir MHP Afyonkarahisar Fethibey Belediye Başkan Adayı Mustafa Türk MHP Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yönel MHP Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı Ömer Şahin MHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı Özkan Alkın MHP Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı Ramazan Eryıldız MHP Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı Recep Esen MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı Salih Gündoğan MHP Afyonkarahisar Emirdağ Davulga Belediye Başkan Adayı Seyfettin Atacan MHP Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı Şaban Çabuk MHP Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı Şükrü Bacak MHP Afyonkarahisar Sülün Belediye Başkan Adayı Tacettin Damlarkaya MHP Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan Adayı Turan Susan MHP Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar Kargın MHP Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan Adayı Vedat Köse MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban Belediye Başkan Adayı Veysel Dayan MHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören Belediye Başkan Adayı Ahmet Işık MHP Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Şimşek MHP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı Aydın Şimşek MHP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba MHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Feyyaz Bilen MHP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Hakim Taşdemir MHP Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belediye Başkan Adayı Halis Dursun MHP Ağrı Eleşkirt Tahir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Yerlikaya MHP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Murat MHP Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belediye Başkan Adayı Servet Al MHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Sinan Aydemir MHP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı Yakup Güner MHP Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı Ahmet Singin MHP Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı Arif Bellikli MHP Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı Bülent Kıyak MHP Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı Dursun Eser MHP Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı Harun Oflaz MHP Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Mutlu MHP Aksaray Sağlık Belediye Başkan Adayı İbrahim Kazancı MHP Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Güneş MHP Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz MHP Aksaray Güzelyurt Ihlara Belediye Başkan Adayı Kadirhan Karaman MHP Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı Mahmut Ütük MHP Aksaray Ortaköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakır MHP Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Yumuşak MHP Aksaray Yenikent Belediye Başkan Adayı Mustafa Zavlak MHP Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı Nizamettin Uğur MHP Aksaray Gülağaç Gülpınar Belediye Başkan Adayı Ramazan Özer MHP Aksaray Gülağaç Demirci Belediye Başkan Adayı Ramazan Sevinç MHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Sadullah Er MHP Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Turgut Yayatan MHP Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı Veyis Baysal MHP Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı Yaşar Bekleviç MHP Aksaray Ağaçören Belediye Başkan Adayı Adnan Torun MHP Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Bayrakdar MHP Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Hasan Kabakçı MHP Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı Hüseyin Saka MHP Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Kadir Fatih Erdoğan MHP Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Süleyman Torun MHP Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Yaşar Tancı MHP Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı Enver Demirel MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras MHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Cevdet Demir MHP Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı Farız Taşdemir MHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar MHP Ardahan Belediye Başkan Adayı İbiş Uymaz MHP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı Ozan Aktemur MHP Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Tamer Tan MHP Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı Toraman Hürişanoğlu MHP Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı Burhan Akman MHP Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Erdal Demirci MHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Erhan Şahin MHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan İnan MHP Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı Mustafa Polat MHP Artvin Belediye Başkan Adayı Taner Akgümüş MHP Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale MHP Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Haldun Haluk Alıcık MHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı İsmet Akın MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Mehmet Beliğ Azbazdar MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Zeki İnal MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran MHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç MHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç MHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Asım Soydan MHP Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı İsa Tunçer MHP Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Can MHP Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman MHP Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı Sevgi Ünal MHP Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin MHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Şeref İmiroğlu MHP Bartın Hasankadı Belediye Başkan Adayı Ahmet Halit Açık MHP Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı Emine Yeşim Bil MHP Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı Hamit Yıldız MHP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı Hayrettin Bektaş MHP Batman Belediye Başkan Adayı Muhammed Fatih Açık MHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı Okan Çetin MHP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı Sami Biçer MHP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı Şahin Peyçi MHP Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı Veysel Demirsoy MHP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı Yaşar Keskin MHP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı Zükrüllah Çelikal MHP Batman Gercüş Kayapınar Belediye Başkan Adayı Aydın Irmak MHP Bayburt Arpalı Belediye Başkan Adayı Gürbüz Fidan MHP Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı Haşim Şentürk MHP Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Yavuz Bakır MHP Bayburt Demirözü Gökçedere Belediye Başkan Adayı Akın Atakan MHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Fatih Taştan MHP Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı Gani Levent Baydır MHP Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli MHP Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ocak MHP Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı İlhan Özden MHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı İsmet Sever MHP Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı Murat Er MHP Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Adayı Oğuz Sertler MHP Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Serkan Üstün MHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Emrah Tezel MHP Bingöl Solhan Arakonak Belediye Başkan Adayı Erdal Almalı MHP Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı Erdem Evran MHP Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı Eşref Varol MHP Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı Mehmet Duransel MHP Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara MHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Nazif Hassoylu MHP Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı Ömer İsen MHP Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı Abdulkerim Akay MHP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı Burak Gülek MHP Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı Ceyhan Batar MHP Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı Doğan Uyanık MHP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı Etem Solmaz MHP Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Azbay MHP Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı İlhami Gökbulak MHP Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz MHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Memduh Deniz MHP Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı Ömer Aylüçtarhan MHP Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek MHP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı Tekin Dursun MHP Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya MHP Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı Ali Budak MHP Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı Durmuş Ünal MHP Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Ersin Ercan MHP Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı Hakan Cankurtaran MHP Bolu Seben Belediye Başkan Adayı Halit Belen MHP Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan MHP Bolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztürk MHP Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı Muammer Yılmaz MHP Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı Necdet Türker MHP Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı Ramazan Güler MHP Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Zeki Mustafa Egeci MHP Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı Ayhan Yurdasiper MHP Burdur Çavdır Söğüt Belediye Başkan Adayı Azmi Özkurt MHP Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı Filiz Şener Türkoğlu MHP Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı Halit Dağlı MHP Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özarslan MHP Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı İlkay Güngör MHP Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı Mehmet Turgut MHP Burdur Ağlasun Belediye Başkan Adayı Nasuh Eroğuz MHP Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı Ömer Atasoy MHP Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı Recep Aydın MHP Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı Süleyman Kayacan MHP Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı Süleyman Yavuz MHP Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı Uğur Şen MHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz MHP Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı Davut Aydın MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Adem Balta MHP Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Adayı Ali Tevfik Aytimurer MHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı Aliye Ertopçu MHP Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı Arif Yumuşak MHP Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı Doğan Labar MHP Çanakkale Ezine Geyikli Belediye Başkan Adayı Engin Derse MHP Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı Enver Koç MHP Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı Ertan Erdoğan MHP Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı Fatih Erer MHP Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı Fatih Yüksel MHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Galip Demir MHP Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı Hakan Pınar MHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı İbrahim Bartın MHP Çanakkale Gelibolu Kavakköy Belediye Başkan Adayı Levent Akyol MHP Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı Mehmet Dal MHP Çanakkale Biga Gümüşçay Belediye Başkan Adayı Mehmet Eligül MHP Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık MHP Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı Mülkü Seyfullah Göktepeli MHP Çanakkale Biga Karabiga Belediye Başkan Adayı Özgür Acar MHP Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan Adayı Özgür Demirtaş MHP Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek MHP Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı Serkan Ön MHP Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı Şuayip Başaran MHP Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan Adayı Aliraza Küçükkutlu MHP Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan Adayı Arif Çayır MHP Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı Bahattin Güler MHP Çankırı Kızılırmak Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu MHP Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Kozan MHP Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı Hüdai Hamdi Büyükpoyraz MHP Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erdoğan MHP Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı İsa Yazıbaşı MHP Çankırı Çerkeş Saçak Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı Murat Çavuş MHP Çankırı Orta Yaylakent Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya MHP Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı Nusrettin Gökçer MHP Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı Osman Çiğdem MHP Çankırı Atkaracalar Çardaklı Belediye Başkan Adayı Ömer Güngör MHP Çankırı Yapraklı Belediye Başkan Adayı Yunus Yarımkaya MHP Çankırı Orta Belediye Başkan Adayı Ahmet Gelgör MHP Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı Ali Sülük MHP Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı Arif Aksoy MHP Çorum Düvenci Belediye Başkan Adayı Cemal Sağır MHP Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı Dilaver Akbaş MHP Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı Emin Söğütcü MHP Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mesut Ocaklı MHP Çorum Boğazkale Belediye Başkan Adayı Necip Erdemirci MHP Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı Oğuz Hantal MHP Çorum Oğuzlar Belediye Başkan Adayı Recep Bolpaça MHP Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı Sacit Kağızman MHP Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı Şaban Çakır MHP Çorum Bayat Belediye Başkan Adayı Şaban Köyhanoğlu MHP Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ünal Gevşek MHP Çorum Laçin Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan MHP Denizli Belediye Başkan Adayı Fethi Akçan MHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Mustafa Şevik MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Birol Şahin MHP Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık MHP Düzce Belediye Başkan Adayı İlyas Danış MHP Düzce Boğaziçi Belediye Başkan Adayı Mehmet Okan Yanmaz MHP Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı Muharrem Tozan MHP Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı Murat Altındal MHP Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı Mustafa Koloğlu MHP Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı Orhan Arslan MHP Düzce Beyköy Belediye Başkan Adayı Ömer Demirtaş MHP Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı Rasim Çam MHP Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı Ali Tükel MHP Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı Aydemir Arslan MHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı Emin Başaran MHP Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı Erdal Coşkun MHP Edirne Enez Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın MHP Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Şentürk MHP Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım MHP Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı İsmail Şen MHP Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Kenan Heleman MHP Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Öztarak MHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı Mehmet Güler MHP Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Vedat Kuşoğlu MHP Edirne Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Recep Kozan MHP Edirne Belediye Başkan Adayı Reşat Akbaş MHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı Şahin Şengül MHP Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Tevfik Altıparmak MHP Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı Ahmet Turan Özcan MHP Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı Ali Uslu MHP Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı Bayram Öztürk MHP Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Erhan Keskin MHP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı Hamit Temizsoy MHP Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Bezgin MHP Elazığ Arıcak Üçocak Belediye Başkan Adayı Muhammet Septioğlu MHP Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı Nuri Çolak MHP Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayı Selçuk Perdeci MHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı Şahin Yıldırım MHP Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı Tuncer Turus MHP Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı Turgay Gündoğan MHP Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı Bayram Bilici MHP Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Cevdet Çınar MHP Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı Hamza Buran MHP Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aytekin MHP Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaman MHP Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz MHP Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı Mustafa Canpolat MHP Erzincan Yaylabaşı Belediye Başkan Adayı Oktay Efe MHP Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı Osman Kemal Aslan MHP Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı Ömercan Karatepe MHP Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı Sait Durgun MHP Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı Seyit Battal Tosun MHP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı Şefik Taşkıran MHP Erzincan Yaylabaşı Belediye Başkan Adayı Şeref Oruç MHP Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı Yunus Türkmen MHP Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı Yusuf Tektaş MHP Erzincan Otlukbeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Çoşkun MHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak MHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Ali Yörük MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Seydi Yılmaz MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Emre Kemal MHP Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Melikoğlu MHP Giresun Görele Belediye Başkan Adayı Fatih Düz MHP Giresun Çamoluk Belediye Başkan Adayı Fikri Şen MHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı Hacı Gasım Akıllı MHP Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkan Adayı Halil Çetin MHP Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz MHP Giresun Belediye Başkan Adayı Haşim Birol Tekin MHP Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı İsmet Öncü MHP Giresun Çanakçı Belediye Başkan Adayı Murat Bölük MHP Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Kümbül MHP Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı Ömer Aydogdu MHP Giresun Bulancak Aydındere Belediye Başkan Adayı Sabit Balcı MHP Giresun Eynesil Ören Belediye Başkan Adayı Sefa Artul MHP Giresun Bulancak Kovanlık Belediye Başkan Adayı Suat Aybar MHP Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yanıkoğlu MHP Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı Yaşar İbiş MHP Giresun Yağlıdere Belediye Başkan Adayı Yüksel Geçgel MHP Giresun Güce Belediye Başkan Adayı Çetin Rıza Tanış MHP Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkan Adayı Enver Şen MHP Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı Evren Evrim Özdemir MHP Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeyrek MHP Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belediye Başkan Adayı Mutlu Özel MHP Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı Ökkeş Alkan MHP Gümüşhane Kelkit Deredolu Belediye Başkan Adayı Sabri Varan MHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Selim Koç MHP Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belediye Başkan Adayı Sezai Doğan MHP Gümüşhane Şiran Yeşilbük Belediye Başkan Adayı Şerif Özer MHP Gümüşhane Kelkit Ünlüpınar Belediye Başkan Adayı Turgay Kesler MHP Gümüşhane Köse Belediye Başkan Adayı Yakup Turgut MHP Gümüşhane Kürtün Özkürtün Belediye Başkan Adayı Yemen Demir MHP Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın MHP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı Beyaz Tunç Oral MHP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı Erkan Kaya MHP Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı Naci Sevinç MHP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı Nevzat Doğan MHP Hakkari Belediye Başkan Adayı Seyfettin İlhan MHP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı Tezcan Yılmaz MHP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Fadıl Keskin MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül MHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı Mehmet Deli MHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Alican Zorman MHP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Ballı MHP Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı Cafer Akka MHP Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı Eray Çoşar MHP Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı Faik Taylay MHP Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel MHP Iğdır Belediye Başkan Adayı Terlan Kalmaz MHP Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya MHP Isparta Gönen Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Akar MHP Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı Ali Kalay MHP Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı Aziz Eraslan MHP Isparta Atabey Belediye Başkan Adayı Halil Hilmi Tütüncü MHP Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı Halil Toprak MHP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı Hasan Yıldız MHP Isparta Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Hidayet Can MHP Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı Memiş Kaynak MHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı Mustafa Avşar MHP Isparta Savköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Durmuş MHP Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı Mustafa Rıdvan Ertan MHP Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı Osman Gürsel Türksoy MHP Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı Ömer Kolbaşı MHP Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı Ramazan Pala MHP Isparta Eğirdir Sarıidris Belediye Başkan Adayı Sefa Arıkan MHP Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı Sezayi Çakır MHP Isparta Kuleönü Belediye Başkan Adayı Süleyman Uzun MHP Isparta Aksu Belediye Başkan Adayı Tayfun Borazancı MHP Isparta Keçiborlu Senir Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan MHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Serkan Toper MHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz MHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Buğra Akın MHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Mustafa Cenger MHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Sema Aydın MHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Serdar Mersin MHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Serkan Acar MHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık MHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Battal Kaya MHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı Hanifi Sarıaltun MHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke MHP Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı Ali Şık MHP Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman MHP Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dönmez MHP Karabük Eskipazar Belediye Başkan Adayı Hüsnü Akın MHP Karabük Eflani Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı MHP Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı Ahmet Arı MHP Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı Ali Karabulut MHP Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı Emel Öztürk MHP Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı Hakan Çoşguner MHP Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı Mehmet Yakın MHP Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Keklik MHP Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı Recep Boyacıoğlu MHP Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Keleş MHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı Yunus Yıldız MHP Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı MHP Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı Adem Can Daysal MHP Kars Susuz Belediye Başkan Adayı Atalay Tazegül MHP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik MHP Kars Belediye Başkan Adayı Erdal Mert MHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı Gürsoy Çapık MHP Kars Akyaka Belediye Başkan Adayı Harun Hayali MHP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Nevzat Yıldız MHP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Selçuk Balcı MHP Kars Digor Belediye Başkan Adayı Yusuf Yeke MHP Kars Selim Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatal MHP Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak MHP Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir MHP Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı Akif Özdemir MHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı Aslan Altuntaş MHP Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Bozkurt Ekeş MHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı Engin Uzuner MHP Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür MHP Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı Fikri Yazan MHP Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı Galip Vidinlioğlu MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hakkı Çolak MHP Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel MHP Kastamonu Hanönü Belediye Başkan Adayı Hayati Sağlık MHP Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan MHP Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç MHP Kastamonu Daday Belediye Başkan Adayı Mustafa Eğilmez MHP Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aliustaoğlu MHP Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı Serkan Sevinç MHP Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı Şahin Çolak MHP Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil MHP Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Halit Demir MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunluoğlu MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin MHP Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik MHP Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Koyuncu MHP Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu MHP Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı Mustafa Şen MHP Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz MHP Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Soner Mazılıgüney MHP Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı Yaşar Balkaş MHP Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı Yıldırım Ulaş MHP Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı Armağan Ayyıldız MHP Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Aycan Elmaz MHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı Birol Özbay MHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı Derya Bulut MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Gizem Bayram MHP Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı Güldüren Başoğul MHP Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı Halil İnan Mazman MHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı İsmail Gök MHP Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram MHP Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı Muhlis Yavuz MHP Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı Murat Babat MHP Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı Nedim Bars MHP Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Cengiz MHP Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı Recep Özcan MHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı Sedat Balkı MHP Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı Veysel Atman MHP Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı Yakup Demir MHP Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı Ahmet Bozkurt MHP Kırşehir Akçakent Belediye Başkan Adayı Bekir Yılmaz MHP Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tekeli MHP Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Köşker MHP Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz MHP Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı Kenan Alvan MHP Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı Musa Ceylan MHP Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı Onur Köksal MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Ramazan Atalay MHP Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı Rasim Arazay MHP Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı Hakkı Kılıç MHP Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı İhsan Ölmez MHP Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Yabancı MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Suat Kemal Özkan MHP Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu MHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı İhsan Öztoklu MHP Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Budak MHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Nurişen Koçak MHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Ahmet Artun MHP Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Cavdar MHP Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı Ali Çakır MHP Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı Alim Işık MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Cavit Erdoğan MHP Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı Eray Efe MHP Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı Fehmi Yavuz MHP Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı Gökhan Gürel MHP Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Alnar MHP Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk MHP Kütahya Seyitömer Belediye Başkan Adayı Halil Tuna MHP Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı Himmet Pınar MHP Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı İlyas Tosun MHP Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldız MHP Kütahya Simav Akdağ Belediye Başkan Adayı Kazım Bayram MHP Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Kemal Boral MHP Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı Mehmet Akbunar MHP Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca MHP Kütahya Gediz Yenikent Belediye Başkan Adayı Mehmet Oyan MHP Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir MHP Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan MHP Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı Mustafa Düzgün MHP Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı Niyazi Tezcan MHP Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı Sahvet Ertürk MHP Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı Serkan Aktaşlı MHP Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı Yüksel Arık MHP Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı Yüksel Ünal MHP Kütahya Simav Çitgöl Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Arıkan MHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Ali Uçak MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun MHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda MHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Atsız Afşin Yılmaz MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç MHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı İsmail Tepebağlı MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan MHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan MHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Şevket Can MHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelik MHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fevzullah Gülada MHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı Recep Güneş MHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Daşdemir MHP Muş Bulanık Erentepe Belediye Başkan Adayı Bilal Şahin MHP Muş Kırköy Belediye Başkan Adayı Birkan Mamak MHP Muş Bulanık Elmakaya Belediye Başkan Adayı Celal Şahin Tekin MHP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı Cemal Orbay MHP Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı Çetin Ongür MHP Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı Emrah Gözcü MHP Muş Yaygın Belediye Başkan Adayı Emrah Söylemez MHP Muş Korkut Altınova Belediye Başkan Adayı Enes Yumlu MHP Muş Korkut Belediye Başkan Adayı Ercan Demirelli MHP Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı Erdinç Polat MHP Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkan Adayı İnan Yiğit MHP Muş Yeşilova Belediye Başkan Adayı İzzet Akgöl MHP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı Kenan Yiğit MHP Muş Kızılağaç Belediye Başkan Adayı Oktay Akdeniz MHP Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı Sulhattin Karakurt MHP Muş Varto Belediye Başkan Adayı Şerafettin Yatçı MHP Muş Belediye Başkan Adayı Ünal Semerci MHP Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı Volkan Durmuş MHP Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkan Adayı Yakup Tolan MHP Muş Karaağaçlı Belediye Başkan Adayı Yaşar Tan MHP Muş Sungu Belediye Başkan Adayı Ahmet Duran Bilada MHP Nevşehir Acıgöl Karapınar Belediye Başkan Adayı Ali Karaaslan MHP Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı Burhanettin Karaketir MHP Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkan Adayı Celalettin Güven MHP Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı Çağdaş Ozan Güneş MHP Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Ercan Selvi MHP Nevşehir Acıgöl Tatların Belediye Başkan Adayı Fatih Özdoğan MHP Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı Feridun Bağcı MHP Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Gültekin Oğuz MHP Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı Harun Çekiç MHP Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkan Adayı İlhami Aslan MHP Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı Kazım Duman MHP Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı Mehmet Fidan MHP Nevşehir Göre Belediye Başkan Adayı Mustafa Kenan Sarıtaş MHP Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı Nihat Çetin MHP Nevşehir Çat Belediye Başkan Adayı Ömer Eren MHP Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı Serkan Oduncu MHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Şengezer Kürk MHP Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Halisdemir MHP Niğde Bor Çukurkuyu Belediye Başkan Adayı Ahmet Musalli MHP Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı Ali Ünkesen MHP Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı Bayram Uzun MHP Niğde Gümüşler Belediye Başkan Adayı Bülent Gözüpek MHP Niğde Bor Bahçeli Belediye Başkan Adayı Erdoğan Şevenk MHP Niğde Aktaş Belediye Başkan Adayı Faik Okumuş MHP Niğde Karaatlı Belediye Başkan Adayı Fazlı Koç MHP Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı Hacı Mehmet Varol MHP Niğde Alay Belediye Başkan Adayı Hakan Er MHP Niğde Belediye Başkan Adayı İsmet Evlendi MHP Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı Kemal Beşer MHP Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı Maksut Özçelik MHP Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı Mehmet Alakuş MHP Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı Murat Karakuzu MHP Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı Mustafa Balcan MHP Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şenol MHP Niğde Yıldıztepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tecimer MHP Niğde Bor Belediye Başkan Adayı Rasim Aydın MHP Niğde Çiftlik Azatlı Belediye Başkan Adayı Recep Doğmuş MHP Niğde Hacıabdullah Belediye Başkan Adayı Şükrü Özdemir MHP Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı Vedat Kirazcı MHP Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak MHP Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Güney Akgül MHP Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan Adayı İbrahim Gök MHP Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı İsmet Topal MHP Osmaniye Düziçi Belediye Başkan Adayı Kamil Gökçe MHP Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı Kemalettin Geçit MHP Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı Nadir Doruk MHP Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayı Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP Osmaniye Bahçe Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan MHP Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı Sinan Karatay MHP Osmaniye Sumbas Belediye Başkan Adayı Süleyman Topbaş MHP Osmaniye Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayı Süleyman Yıldırım MHP Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı Veli Fidan MHP Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Öz MHP Rize Kendirli Belediye Başkan Adayı Abdullah Çakmak MHP Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı Eyüphan Zararsız MHP Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı Gülşah Bilaloğulları MHP Rize Pazar Belediye Başkan Adayı Hakan Karagöz MHP Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Yağcı MHP Rize Salarha Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Çiftçi MHP Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Kahveci MHP Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı Kazım Kara MHP Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı Levent Keskin MHP Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı Mehmet Kazdal MHP Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Sağlam MHP Rize Hemşin Belediye Başkan Adayı Mustafa Tüylüoğlu MHP Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı Osman Mete MHP Rize İyidere Belediye Başkan Adayı Remzi Kutanoğlu MHP Rize Ardeşen Belediye Başkan Adayı Selim Metin MHP Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İlyas Acar MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Bayram Demir MHP Siirt Eruh Belediye Başkan Adayı Bedirhan Lale MHP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı Deniz Cellek MHP Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı Fatih Atun MHP Siirt Tillo Belediye Başkan Adayı Hasan Söyüncü MHP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kandemir MHP Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı Muzaffer Furat MHP Siirt Belediye Başkan Adayı Sabri Solmaz MHP Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Gülen MHP Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Fehmi Dalkılıç MHP Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı Hasan Demir MHP Sinop Belediye Başkan Adayı İbrahim Kanber MHP Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı Kerim Ulusoy MHP Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı Özay Çetin MHP Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı Şükrü Kaya MHP Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı Vedat Dağlı MHP Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı Ali Tamer MHP Sivas Gemerek Sızır Belediye Başkan Adayı Candan Ersoy MHP Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı Cemil Çelik MHP Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı Eren Derviş Akpınar MHP Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı Fatih Çelik MHP Sivas Zara Belediye Başkan Adayı Halil Balık MHP Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı Halil Önge MHP Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı Mehmet Er MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Murat Sevinç MHP Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı Nami Çiftçi MHP Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı Nazım Subaşı MHP Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı Necmi Vural MHP Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı Osman Epsileli MHP Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı Ozan Ercan MHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı Selahattin Çuhadaroğlu MHP Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı Seyfettin İlhan MHP Sivas Şarkışla Gürçayır Belediye Başkan Adayı Şahin Otyakmaz MHP Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı Tezcan Yılmaz MHP Sivas Altınyayla Deliilyas Belediye Başkan Adayı Turan İlbey MHP Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı Yurt Koç MHP Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz MHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı Abdulaziz Benek MHP Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı Ahmet İlhan MHP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı Ahmet Yıldırım MHP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı Ayhan Kurtay MHP Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı Bahar Cavlak MHP Şırnak Belediye Başkan Adayı Celal Güngör MHP Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı Doğan Nas MHP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Doğan Ökten MHP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı Hafize Ucar MHP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Hasan Babat MHP Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı Kemal Bayram MHP Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı Lokman Uçkan MHP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Dağ MHP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı Nazmi Akyürek MHP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı Nevaf Demirel MHP Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı Orhan Gözlek MHP Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı Ramazan Kuas MHP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı Selim Ergin MHP Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı Gürol Yıldırım MHP Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Özkan Yaman MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Ali Özgan MHP Tokat Zile Belediye Başkan Adayı Atanur Acar MHP Tokat Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayı Ayhan Kayışkıran MHP Tokat Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayı Bekir Özer MHP Tokat Almus Belediye Başkan Adayı Bolhan Durmuş MHP Tokat Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayı Duran Yadigar MHP Tokat Niksar Belediye Başkan Adayı Erol Aydın MHP Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl MHP Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı Gökhan Bozkurt MHP Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı Mahmut Gülhan MHP Tokat Artova Belediye Başkan Adayı Muhsin Yılmaz MHP Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk MHP Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin MHP Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı Necaattin Şahin MHP Tokat Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayı Nurettin Keleş MHP Tokat Niksar Serenli Belediye Başkan Adayı Oğuz Keleş MHP Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı Osman Akbulut MHP Tokat Erbaa Gökal Belediye Başkan Adayı Sebahattin Şenel MHP Tokat Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayı Sinan Genç MHP Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı Mümin Nuhoğlu MHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Refik Kurukız MHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz MHP Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı Hakan Gökalp MHP Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı Haluk Suphi Gülkaya MHP Tunceli Ovacık Belediye Başkan Adayı Mehmet Ayhan MHP Tunceli Pertek Belediye Başkan Adayı Mücella Saler MHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Niyazi Korkmaz MHP Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı Refiye Danış Erdem MHP Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı Züleyha Fırat Kuzu MHP Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı Adnan Yörük MHP Uşak Ulubey Belediye Başkan Adayı Emine Bulut MHP Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı Ferhat Ceylan MHP Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı İhsan Senkoş MHP Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı Kudret Şakar MHP Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Mehmet Yeşilöz MHP Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Gün MHP Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı Serhat İhsan Tuncay MHP Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı Tolga Süleyman Uzun MHP Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı Yıldıray Yıldız MHP Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı Arslan Çevik MHP Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı Burak Sevengil MHP Yalova Termal Belediye Başkan Adayı Eyüp Ata MHP Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı Harun Yorulmaz MHP Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı İsa Yılmaz MHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı İsrafil Akbaş MHP Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı Lokman Aktaş MHP Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Temel MHP Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı Murat Arslanhan MHP Yalova Belediye Başkan Adayı Murat Memiş MHP Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı Mustafa Nurten MHP Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı Mustafa Tokat MHP Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı Sedat Seçgin MHP Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş MHP Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı Adem Ertuğrul MHP Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel MHP Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya MHP Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı Çetin Bayazit MHP Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı Erhan Tanış MHP Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı Erkan Şahan MHP Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı Gökhan Özdemir MHP Yozgat Sorgun Bahadın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Murat MHP Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Aygül MHP Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı İbrahim Tamer MHP Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı İdris Öğel MHP Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı İmran Karacabey MHP Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı İrfan Karabulut MHP Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı Kıyasi Başgül MHP Yozgat Çayıralan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Murat MHP Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Karaman MHP Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı Mustafa Cansever MHP Yozgat Saraykent Ozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Doğru MHP Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci MHP Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Katırancı MHP Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın MHP Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Osman Çetintaş MHP Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel MHP Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir MHP Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayı Şaban San MHP Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ünal Karaca MHP Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı Adem Ayvacık MHP Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı Ahmet Akdemir MHP Zonguldak Devrek Belediye Başkan Adayı Ali Demir MHP Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Adayı Atilla Tarık Semiz MHP Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkan Adayı Cevdet Aladağ MHP Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı Erdem Akgöz MHP Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı Erdinç Bıçakçı MHP Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı Ersin Aksoy MHP Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı Fahrettin Kavşur MHP Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı Fatih Acar MHP Zonguldak Kilimli Muslu Belediye Başkan Adayı Fatih Kaldırım MHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı Fatih Yıldırım MHP Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Haydar Oruç MHP Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı İsa Yurtseven MHP Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Başkan Adayı Kerim Pilavcı MHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı Kıvanç Cankurt MHP Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı Murat Gülsever MHP Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı Ramazan Aydemir MHP Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı Semih Aydın MHP Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediye Başkan Adayı Şinasi Bilgen MHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı Tacettin Aldırmaz MHP Zonguldak Ereğli Ormanlı Belediye Başkan Adayı Telat Şeker MHP Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı Tuncay Aydın MHP Zonguldak Ereğli Kandilli Belediye Başkan Adayı Yavuz Palabaş MHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı