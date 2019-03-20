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MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları: İşte MHP 31 Mart yerel seçim adayları tam listesi…

MHP il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının kimler olduğunu merak edenler tüm il ve ilçe adaylarının isimlerini haberimizde bulabilirler. Cumhur İttifakı adıyla AKP ve MHP 31 Mart yerel seçimlerine bazı bölgelerde birlikte girme kararı aldı. Partiler adaylarını bu ittifaka göre belirledi. İşte 2019 seçimlerinde MHP’nin il il, ilçe ilçe belediye başkanı adayları listesi…

14:54 -
Haberler Gündem
MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları: İşte MHP 31 Mart yerel seçim adayları tam listesi…

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adıyla AKP ile bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı alan Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP belediye başkan aday belirleme süreci tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi 2019 yerel seçimine gireceği tüm il ve ilçelerde aday listesini açıkladı. İşte MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları listesi…

İŞTE MHP'NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Ahmet SelMHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı
Bilal UludağMHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı
Gazi AdamhasanMHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı
Mustafa BayarMHP Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇayMHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı
Mustafa Şahin GökçeMHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı
Necip TopuzMHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı
Nihat AtlıMHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı
Saadettin AslanMHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı
Türkeş FilikMHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı
Yusuf BaşMHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÖzavciMHP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman YaylagülMHP Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı
Abubekir ÜmürhanMHP Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı
Ahmet GencizMHP Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı
Atilla AkanMHP Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı
Aydın OrhanMHP Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı
Burhan AyazMHP Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Emir KılıçMHP Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı
Enver ÇiçekMHP Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı
Gaffari AkkuşMHP Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı
Hasan BozkayaMHP Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı
Hasan ŞahanMHP Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı
Kamber ÖztürkMHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Kenan PolatMHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin ŞekerMHP Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı
Miktat ÇetinMHP Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı
Namık KılıçMHP Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı
Necati DemirelMHP Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı
Rıfat ErdemMHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı
Sadık ÖztürkMHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı
Sıraç AslanMHP Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı
Siyami YıldırımMHP Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı
Tahsin KorkutMHP Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÇakmakMHP Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkan Adayı
Abdullah SarıtepeMHP Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
Adem BulutMHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı
Ahmet ErikçiMHP Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
Ahmet YıldırımMHP Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı
Ali ÇalışırMHP Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı
Ali ErolMHP Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı
Ali SarıtaşMHP Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
Asım AltıntaşMHP Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı
Bahtiyar AşkınMHP Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı
Basri ÜzümözüMHP Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
Bayram KartalMHP Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Belediye Başkan Adayı
Bekir UykanMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka Belediye Başkan Adayı
Cengiz YaşarMHP Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkan Adayı
Doğan DemirMHP Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
Erol BarutcuMHP Afyonkarahisar Değirmenayvalı Belediye Başkan Adayı
Erol ÖzağılMHP Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkan Adayı
Eyüp YakanMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa Belediye Başkan Adayı
Fatih ÇetinkayaMHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
Fatih DavasMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
Feriyat AteşMHP Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı
Gazi AvşarMHP Afyonkarahisar Salar Belediye Başkan Adayı
Halil ÇelebiMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan Belediye Başkan Adayı
Hasan Hüseyin TokdemirMHP Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÇağrıMHP Afyonkarahisar Çay Belediye Başkan Adayı
Hüseyin IşıkMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı
İbrahim IşılakMHP Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı
İbrahim YıldızMHP Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı
İsmail KaragözMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı
Lokman ÇetinaktıMHP Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı
Mehmet DemirelMHP Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Belediye Başkan Adayı
Muhammed BayramMHP Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı
Muhterem AlgülMHP Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı
Musa KamışçıMHP Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇıngırakMHP Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı
Mustafa GüngörMHP Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı
Mustafa GürelMHP Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖzdemirMHP Afyonkarahisar Fethibey Belediye Başkan Adayı
Mustafa TürkMHP Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
Muzaffer YönelMHP Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı
Ömer ŞahinMHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı
Özkan AlkınMHP Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı
Ramazan EryıldızMHP Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı
Recep EsenMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı
Salih GündoğanMHP Afyonkarahisar Emirdağ Davulga Belediye Başkan Adayı
Seyfettin AtacanMHP Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı
Şaban ÇabukMHP Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı
Şükrü BacakMHP Afyonkarahisar Sülün Belediye Başkan Adayı
Tacettin DamlarkayaMHP Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan Adayı
Turan SusanMHP Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Belediye Başkan Adayı
Uğur Serdar KargınMHP Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan Adayı
Vedat KöseMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban Belediye Başkan Adayı
Veysel DayanMHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören Belediye Başkan Adayı
Ahmet IşıkMHP Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı
Ahmet ŞimşekMHP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
Aydın ŞimşekMHP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
Coşkun AkbabaMHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
Feyyaz BilenMHP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
Hakim TaşdemirMHP Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belediye Başkan Adayı
Halis DursunMHP Ağrı Eleşkirt Tahir Belediye Başkan Adayı
Mehmet Fatih YerlikayaMHP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
Oğuzhan MuratMHP Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belediye Başkan Adayı
Servet AlMHP Ağrı Belediye Başkan Adayı
Sinan AydemirMHP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
Yakup GünerMHP Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı
Ahmet SinginMHP Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı
Arif BellikliMHP Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı
Bülent KıyakMHP Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı
Dursun EserMHP Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
Harun OflazMHP Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı
Hüseyin MutluMHP Aksaray Sağlık Belediye Başkan Adayı
İbrahim KazancıMHP Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı
İsmail Hakkı GüneşMHP Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
İsmail YılmazMHP Aksaray Güzelyurt Ihlara Belediye Başkan Adayı
Kadirhan KaramanMHP Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı
Mahmut ÜtükMHP Aksaray Ortaköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇakırMHP Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin YumuşakMHP Aksaray Yenikent Belediye Başkan Adayı
Mustafa ZavlakMHP Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı
Nizamettin UğurMHP Aksaray Gülağaç Gülpınar Belediye Başkan Adayı
Ramazan ÖzerMHP Aksaray Gülağaç Demirci Belediye Başkan Adayı
Ramazan SevinçMHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
Sadullah ErMHP Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayı
Turgut YayatanMHP Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı
Veyis BaysalMHP Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı
Yaşar BekleviçMHP Aksaray Ağaçören Belediye Başkan Adayı
Adnan TorunMHP Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı
Fatih BayrakdarMHP Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı
Hasan KabakçıMHP Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı
Hüseyin SakaMHP Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
Kadir Fatih ErdoğanMHP Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı
Mehmet SarıMHP Amasya Belediye Başkan Adayı
Süleyman TorunMHP Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı
Yaşar TancıMHP Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı
Enver DemirelMHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı
Mürsel YıldızkayaMHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı
Ramazan ŞimşekMHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Adem Murat YücelMHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı
Nail DülgeroğluMHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı
Ömer Niyazi İşlekMHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı
Yusuf ÜrasMHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı
Cevdet DemirMHP Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı
Farız TaşdemirMHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı
Halil KaçarMHP Ardahan Belediye Başkan Adayı
İbiş UymazMHP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
Ozan AktemurMHP Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı
Tamer TanMHP Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı
Toraman HürişanoğluMHP Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı
Burhan AkmanMHP Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı
Erdal DemirciMHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı
Erhan ŞahinMHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Hakan İnanMHP Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı
Mustafa PolatMHP Artvin Belediye Başkan Adayı
Taner AkgümüşMHP Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı
Gürşat KaleMHP Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı
Haldun Haluk AlıcıkMHP Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı
İsmet AkınMHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı
Mehmet Beliğ AzbazdarMHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı
Ümmet AkınMHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı
Zeki İnalMHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı
Nazmi BaşaranMHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı
Osman KılıçMHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı
Tuncay KılıçMHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı
Asım SoydanMHP Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı
İsa TunçerMHP Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı
İsmail CanMHP Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı
Savaş BuyurmanMHP Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı
Sevgi ÜnalMHP Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı
Sinan ÖzekinMHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı
Şeref İmiroğluMHP Bartın Hasankadı Belediye Başkan Adayı
Ahmet Halit AçıkMHP Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı
Emine Yeşim BilMHP Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
Hamit YıldızMHP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Hayrettin BektaşMHP Batman Belediye Başkan Adayı
Muhammed Fatih AçıkMHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı
Okan ÇetinMHP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
Sami BiçerMHP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
Şahin PeyçiMHP Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
Veysel DemirsoyMHP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
Yaşar KeskinMHP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Zükrüllah ÇelikalMHP Batman Gercüş Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Aydın IrmakMHP Bayburt Arpalı Belediye Başkan Adayı
Gürbüz FidanMHP Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı
Haşim ŞentürkMHP Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı
Hükmü PekmezciMHP Bayburt Belediye Başkan Adayı
Yavuz BakırMHP Bayburt Demirözü Gökçedere Belediye Başkan Adayı
Akın AtakanMHP Bilecik Belediye Başkan Adayı
Fatih TaştanMHP Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı
Gani Levent BaydırMHP Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı
Haluk FilizliMHP Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
Hüseyin OcakMHP Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı
İlhan ÖzdenMHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı
İsmet SeverMHP Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı
Murat ErMHP Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Adayı
Oğuz SertlerMHP Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı
Serkan ÜstünMHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı
Emrah TezelMHP Bingöl Solhan Arakonak Belediye Başkan Adayı
Erdal AlmalıMHP Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı
Erdem EvranMHP Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı
Eşref VarolMHP Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı
Mehmet DuranselMHP Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ziya BuyankaraMHP Bingöl Belediye Başkan Adayı
Nazif HassoyluMHP Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı
Ömer İsenMHP Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı
Abdulkerim AkayMHP Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı
Burak GülekMHP Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı
Ceyhan BatarMHP Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı
Doğan UyanıkMHP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
Etem SolmazMHP Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Hakan AzbayMHP Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı
İlhami GökbulakMHP Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı
Mehmet YılmazMHP Bitlis Belediye Başkan Adayı
Memduh DenizMHP Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı
Ömer AylüçtarhanMHP Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı
Ramazan ŞimşekMHP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
Tekin DursunMHP Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇankayaMHP Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı
Ali BudakMHP Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı
Durmuş ÜnalMHP Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı
Ersin ErcanMHP Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı
Hakan CankurtaranMHP Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
Halit BelenMHP Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı
İbrahim DoğanMHP Bolu Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖztürkMHP Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı
Muammer YılmazMHP Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı
Necdet TürkerMHP Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı
Ramazan GülerMHP Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı
Zeki Mustafa EgeciMHP Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı
Ayhan YurdasiperMHP Burdur Çavdır Söğüt Belediye Başkan Adayı
Azmi ÖzkurtMHP Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı
Filiz Şener TürkoğluMHP Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı
Halit DağlıMHP Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÖzarslanMHP Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı
İlkay GüngörMHP Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı
Mehmet TurgutMHP Burdur Ağlasun Belediye Başkan Adayı
Nasuh EroğuzMHP Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı
Ömer AtasoyMHP Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı
Recep AydınMHP Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı
Süleyman KayacanMHP Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı
Süleyman YavuzMHP Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı
Uğur ŞenMHP Burdur Belediye Başkan Adayı
Ümit AlagözMHP Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı
Davut AydınMHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Adem BaltaMHP Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Adayı
Ali Tevfik AytimurerMHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı
Aliye ErtopçuMHP Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı
Arif YumuşakMHP Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı
Doğan LabarMHP Çanakkale Ezine Geyikli Belediye Başkan Adayı
Engin DerseMHP Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı
Enver KoçMHP Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı
Ertan ErdoğanMHP Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı
Fatih ErerMHP Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı
Fatih YükselMHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı
Galip DemirMHP Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı
Hakan PınarMHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı
İbrahim BartınMHP Çanakkale Gelibolu Kavakköy Belediye Başkan Adayı
Levent AkyolMHP Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı
Mehmet DalMHP Çanakkale Biga Gümüşçay Belediye Başkan Adayı
Mehmet EligülMHP Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan Adayı
Mehmet UyanıkMHP Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı
Mülkü Seyfullah GöktepeliMHP Çanakkale Biga Karabiga Belediye Başkan Adayı
Özgür AcarMHP Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan Adayı
Özgür DemirtaşMHP Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkan Adayı
Selçuk GödekMHP Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı
Serkan ÖnMHP Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı
Şuayip BaşaranMHP Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan Adayı
Aliraza KüçükkutluMHP Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan Adayı
Arif ÇayırMHP Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı
Bahattin GülerMHP Çankırı Kızılırmak Belediye Başkan Adayı
Halil MuratoğluMHP Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı
Hasan Hüseyin KozanMHP Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı
Hüdai Hamdi BüyükpoyrazMHP Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ErdoğanMHP Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı
İsa YazıbaşıMHP Çankırı Çerkeş Saçak Belediye Başkan Adayı
İsmail Hakkı EsenMHP Çankırı Belediye Başkan Adayı
Murat ÇavuşMHP Çankırı Orta Yaylakent Belediye Başkan Adayı
Mustafa KarakayaMHP Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı
Nusrettin GökçerMHP Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı
Osman ÇiğdemMHP Çankırı Atkaracalar Çardaklı Belediye Başkan Adayı
Ömer GüngörMHP Çankırı Yapraklı Belediye Başkan Adayı
Yunus YarımkayaMHP Çankırı Orta Belediye Başkan Adayı
Ahmet GelgörMHP Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı
Ali SülükMHP Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı
Arif AksoyMHP Çorum Düvenci Belediye Başkan Adayı
Cemal SağırMHP Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı
Dilaver AkbaşMHP Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı
Emin SöğütcüMHP Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı
Kenan ŞahinMHP Çorum Belediye Başkan Adayı
Mesut OcaklıMHP Çorum Boğazkale Belediye Başkan Adayı
Necip ErdemirciMHP Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı
Oğuz HantalMHP Çorum Oğuzlar Belediye Başkan Adayı
Recep BolpaçaMHP Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı
Sacit KağızmanMHP Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
Şaban ÇakırMHP Çorum Bayat Belediye Başkan Adayı
Şaban KöyhanoğluMHP Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı
Ünal GevşekMHP Çorum Laçin Belediye Başkan Adayı
Ebru Leman KalkanMHP Denizli Belediye Başkan Adayı
Fethi AkçanMHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı
Mustafa ŞevikMHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı
Birol ŞahinMHP Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı
Erdoğan BıyıkMHP Düzce Belediye Başkan Adayı
İlyas DanışMHP Düzce Boğaziçi Belediye Başkan Adayı
Mehmet Okan YanmazMHP Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
Muharrem TozanMHP Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı
Murat AltındalMHP Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı
Mustafa KoloğluMHP Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı
Orhan ArslanMHP Düzce Beyköy Belediye Başkan Adayı
Ömer DemirtaşMHP Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı
Rasim ÇamMHP Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı
Ali TükelMHP Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı
Aydemir ArslanMHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı
Emin BaşaranMHP Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı
Erdal CoşkunMHP Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
Erkan AydınMHP Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ŞentürkMHP Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı
Hüseyin YıldırımMHP Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı
İsmail ŞenMHP Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı
Kenan HelemanMHP Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkan Adayı
Mehmet Can ÖztarakMHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
Mehmet GülerMHP Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı
Mehmet Vedat KuşoğluMHP Edirne Lalapaşa Belediye Başkan Adayı
Recep KozanMHP Edirne Belediye Başkan Adayı
Reşat AkbaşMHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
Şahin ŞengülMHP Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı
Tevfik AltıparmakMHP Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı
Ahmet Turan ÖzcanMHP Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı
Ali UsluMHP Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
Bayram ÖztürkMHP Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı
Bilal ÇobanMHP Elazığ Belediye Başkan Adayı
Erhan KeskinMHP Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı
Hamit TemizsoyMHP Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sait BezginMHP Elazığ Arıcak Üçocak Belediye Başkan Adayı
Muhammet SeptioğluMHP Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı
Nuri ÇolakMHP Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayı
Selçuk PerdeciMHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
Şahin YıldırımMHP Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı
Tuncer TurusMHP Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı
Turgay GündoğanMHP Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı
Bayram BiliciMHP Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı
Bekir AksunMHP Erzincan Belediye Başkan Adayı
Cevdet ÇınarMHP Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
Hamza BuranMHP Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AytekinMHP Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet KaramanMHP Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı
Mehmet YılmazMHP Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı
Mustafa CanpolatMHP Erzincan Yaylabaşı Belediye Başkan Adayı
Oktay EfeMHP Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
Osman Kemal AslanMHP Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı
Ömercan KaratepeMHP Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı
Sait DurgunMHP Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
Seyit Battal TosunMHP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
Şefik TaşkıranMHP Erzincan Yaylabaşı Belediye Başkan Adayı
Şeref OruçMHP Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı
Yunus TürkmenMHP Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı
Yusuf TektaşMHP Erzincan Otlukbeli Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇoşkunMHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı
Hilmi AktoprakMHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı
Ali YörükMHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı
Kadir BıyıkMHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sait KılıçMHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı
Mehmet Seydi YılmazMHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı
Emre KemalMHP Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı
Ertuğrul MelikoğluMHP Giresun Görele Belediye Başkan Adayı
Fatih DüzMHP Giresun Çamoluk Belediye Başkan Adayı
Fikri ŞenMHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı
Hacı Gasım AkıllıMHP Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkan Adayı
Halil ÇetinMHP Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı
Hasan YılmazMHP Giresun Belediye Başkan Adayı
Haşim Birol TekinMHP Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı
İsmet ÖncüMHP Giresun Çanakçı Belediye Başkan Adayı
Murat BölükMHP Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa KümbülMHP Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı
Ömer AydogduMHP Giresun Bulancak Aydındere Belediye Başkan Adayı
Sabit BalcıMHP Giresun Eynesil Ören Belediye Başkan Adayı
Sefa ArtulMHP Giresun Bulancak Kovanlık Belediye Başkan Adayı
Suat AybarMHP Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı
Tuğrul YanıkoğluMHP Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı
Yaşar İbişMHP Giresun Yağlıdere Belediye Başkan Adayı
Yüksel GeçgelMHP Giresun Güce Belediye Başkan Adayı
Çetin Rıza TanışMHP Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkan Adayı
Enver ŞenMHP Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı
Evren Evrim ÖzdemirMHP Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı
Mehmet ZeyrekMHP Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belediye Başkan Adayı
Mutlu ÖzelMHP Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı
Ökkeş AlkanMHP Gümüşhane Kelkit Deredolu Belediye Başkan Adayı
Sabri VaranMHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
Selim KoçMHP Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belediye Başkan Adayı
Sezai DoğanMHP Gümüşhane Şiran Yeşilbük Belediye Başkan Adayı
Şerif ÖzerMHP Gümüşhane Kelkit Ünlüpınar Belediye Başkan Adayı
Turgay KeslerMHP Gümüşhane Köse Belediye Başkan Adayı
Yakup TurgutMHP Gümüşhane Kürtün Özkürtün Belediye Başkan Adayı
Yemen DemirMHP Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belediye Başkan Adayı
Ahmet AydınMHP Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
Beyaz Tunç OralMHP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
Erkan KayaMHP Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı
Naci SevinçMHP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
Nevzat DoğanMHP Hakkari Belediye Başkan Adayı
Seyfettin İlhanMHP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Tezcan YılmazMHP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
Fadıl KeskinMHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı
İbrahim GülMHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı
Mehmet DeliMHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı
Alican ZormanMHP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
Bayram Ali BallıMHP Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı
Cafer AkkaMHP Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı
Eray ÇoşarMHP Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı
Faik TaylayMHP Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı
İsa Yaşar TezelMHP Iğdır Belediye Başkan Adayı
Terlan KalmazMHP Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı
Ahmet KayaMHP Isparta Gönen Belediye Başkan Adayı
Ali İhsan AkarMHP Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı
Ali KalayMHP Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı
Aziz EraslanMHP Isparta Atabey Belediye Başkan Adayı
Halil Hilmi TütüncüMHP Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı
Halil ToprakMHP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı
Hasan YıldızMHP Isparta Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkan Adayı
Hidayet CanMHP Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı
Memiş KaynakMHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı
Mustafa AvşarMHP Isparta Savköy Belediye Başkan Adayı
Mustafa DurmuşMHP Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı
Mustafa Rıdvan ErtanMHP Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı
Osman Gürsel TürksoyMHP Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı
Ömer KolbaşıMHP Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı
Ramazan PalaMHP Isparta Eğirdir Sarıidris Belediye Başkan Adayı
Sefa ArıkanMHP Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı
Sezayi ÇakırMHP Isparta Kuleönü Belediye Başkan Adayı
Süleyman UzunMHP Isparta Aksu Belediye Başkan Adayı
Tayfun BorazancıMHP Isparta Keçiborlu Senir Belediye Başkan Adayı
Ahmet BaykanMHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı
Serkan ToperMHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
Volkan YılmazMHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı
Buğra AkınMHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı
Mustafa CengerMHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı
Sema AydınMHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı
Serdar MersinMHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı
Serkan AcarMHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı
Süleyman KocabıyıkMHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı
Battal KayaMHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı
Hanifi SarıaltunMHP Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan Adayı
Hikmet BökeMHP Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı
Ali ŞıkMHP Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı
Fatma DanışmanMHP Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı
Hüseyin DönmezMHP Karabük Eskipazar Belediye Başkan Adayı
Hüsnü AkınMHP Karabük Eflani Belediye Başkan Adayı
Zeki ÇaylıMHP Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı
Ahmet ArıMHP Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı
Ali KarabulutMHP Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı
Emel ÖztürkMHP Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı
Hakan ÇoşgunerMHP Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı
Mehmet YakınMHP Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı
Mustafa KeklikMHP Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı
Recep BoyacıoğluMHP Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı
Savaş KalaycıMHP Karaman Belediye Başkan Adayı
Süleyman KeleşMHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
Yunus YıldızMHP Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
Yüksel BüyükkarcıMHP Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı
Adem Can DaysalMHP Kars Susuz Belediye Başkan Adayı
Atalay TazegülMHP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
Çetin NazikMHP Kars Belediye Başkan Adayı
Erdal MertMHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
Gürsoy ÇapıkMHP Kars Akyaka Belediye Başkan Adayı
Harun HayaliMHP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
Nevzat YıldızMHP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı
Selçuk BalcıMHP Kars Digor Belediye Başkan Adayı
Yusuf YekeMHP Kars Selim Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÇatalMHP Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇakmakMHP Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı
Ahmet DemirMHP Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı
Akif ÖzdemirMHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı
Aslan AltuntaşMHP Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Bozkurt EkeşMHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı
Engin UzunerMHP Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı
Erhan ÖzgürMHP Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı
Fikri YazanMHP Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı
Galip VidinlioğluMHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı
Hakkı ÇolakMHP Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı
Hasan Basri YücelMHP Kastamonu Hanönü Belediye Başkan Adayı
Hayati SağlıkMHP Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan Adayı
Mehmet ErdoğanMHP Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı
Mehmet KılıçMHP Kastamonu Daday Belediye Başkan Adayı
Mustafa EğilmezMHP Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan Adayı
Mümtaz AliustaoğluMHP Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı
Serkan SevinçMHP Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı
Şahin ÇolakMHP Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı
Volkan KavaklıgilMHP Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı
Baki BayrakMHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı
Bekir AyyıldırımMHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı
Halit DemirMHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı
Memduh UzunluoğluMHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Menduh UzunluoğluMHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim BişkinMHP Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı
İsmail BildikMHP Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı
Mehmet KoyuncuMHP Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
Mustafa Alp SülsipiroğluMHP Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı
Mustafa ŞenMHP Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan Adayı
Osman TürkyılmazMHP Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı
Serdar YararMHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı
Soner MazılıgüneyMHP Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı
Yaşar BalkaşMHP Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı
Yıldırım UlaşMHP Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı
Armağan AyyıldızMHP Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı
Aycan ElmazMHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı
Birol ÖzbayMHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
Derya BulutMHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı
Gizem BayramMHP Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı
Güldüren BaşoğulMHP Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı
Halil İnan MazmanMHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı
İsmail GökMHP Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet BayramMHP Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı
Muhlis YavuzMHP Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı
Murat BabatMHP Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
Nedim BarsMHP Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
Oğuzhan CengizMHP Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı
Recep ÖzcanMHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
Sedat BalkıMHP Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
Veysel AtmanMHP Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
Yakup DemirMHP Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı
Ahmet BozkurtMHP Kırşehir Akçakent Belediye Başkan Adayı
Bekir YılmazMHP Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı
Erdoğan TekeliMHP Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı
Hasan Hüseyin KöşkerMHP Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı
İsmail YılmazMHP Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı
Kenan AlvanMHP Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı
Musa CeylanMHP Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı
Onur KöksalMHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı
Ramazan AtalayMHP Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı
Rasim ArazayMHP Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı
Hakkı KılıçMHP Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı
İhsan ÖlmezMHP Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı
Ömer YabancıMHP Kilis Belediye Başkan Adayı
Suat Kemal ÖzkanMHP Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı
Fatih ToklucuMHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı
İhsan ÖztokluMHP Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı
İsmail ArslanMHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı
İsmail BudakMHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı
Mehmet BakkalMHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı
Nurişen KoçakMHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı
Ahmet ArtunMHP Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı
Ahmet CavdarMHP Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı
Ali ÇakırMHP Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı
Alim IşıkMHP Kütahya Belediye Başkan Adayı
Cavit ErdoğanMHP Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı
Eray EfeMHP Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
Fehmi YavuzMHP Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı
Gökhan GürelMHP Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim AlnarMHP Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı
Halil ÖztürkMHP Kütahya Seyitömer Belediye Başkan Adayı
Halil TunaMHP Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı
Himmet PınarMHP Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı
İlyas TosunMHP Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı
İsmail YıldızMHP Kütahya Simav Akdağ Belediye Başkan Adayı
Kazım BayramMHP Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Kemal BoralMHP Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı
Mehmet AkbunarMHP Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
Mehmet KaracaMHP Kütahya Gediz Yenikent Belediye Başkan Adayı
Mehmet OyanMHP Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖzdemirMHP Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı
Mustafa ArslanMHP Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı
Mustafa DüzgünMHP Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı
Niyazi TezcanMHP Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı
Sahvet ErtürkMHP Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
Serkan AktaşlıMHP Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı
Yüksel ArıkMHP Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı
Yüksel ÜnalMHP Kütahya Simav Çitgöl Belediye Başkan Adayı
Erhan CengizMHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı
Hacı Mustafa ArıkanMHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı
Ali UçakMHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı
Hüseyin TosunMHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı
Necati SelçukMHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı
Nurullah SavaşMHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı
Turgay ŞirinMHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı
Zeki KaydaMHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı
Atsız Afşin YılmazMHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı
Hamit TunaMHP Mersin Belediye Başkan Adayı
Hidayet KılınçMHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı
İsmail TepebağlıMHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇetinkayaMHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı
Mücahit AktanMHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı
Mükerrem TolluMHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı
Serdar SoydanMHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı
Şevket CanMHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı
Volkan ŞekerMHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı
Yüksel ÇelikMHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı
Fevzullah GüladaMHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı
Recep GüneşMHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman DaşdemirMHP Muş Bulanık Erentepe Belediye Başkan Adayı
Bilal ŞahinMHP Muş Kırköy Belediye Başkan Adayı
Birkan MamakMHP Muş Bulanık Elmakaya Belediye Başkan Adayı
Celal Şahin TekinMHP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
Cemal OrbayMHP Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı
Çetin OngürMHP Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı
Emrah GözcüMHP Muş Yaygın Belediye Başkan Adayı
Emrah SöylemezMHP Muş Korkut Altınova Belediye Başkan Adayı
Enes YumluMHP Muş Korkut Belediye Başkan Adayı
Ercan DemirelliMHP Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı
Erdinç PolatMHP Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkan Adayı
İnan YiğitMHP Muş Yeşilova Belediye Başkan Adayı
İzzet AkgölMHP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
Kenan YiğitMHP Muş Kızılağaç Belediye Başkan Adayı
Oktay AkdenizMHP Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı
Sulhattin KarakurtMHP Muş Varto Belediye Başkan Adayı
Şerafettin YatçıMHP Muş Belediye Başkan Adayı
Ünal SemerciMHP Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı
Volkan DurmuşMHP Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkan Adayı
Yakup TolanMHP Muş Karaağaçlı Belediye Başkan Adayı
Yaşar TanMHP Muş Sungu Belediye Başkan Adayı
Ahmet Duran BiladaMHP Nevşehir Acıgöl Karapınar Belediye Başkan Adayı
Ali KaraaslanMHP Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı
Burhanettin KaraketirMHP Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkan Adayı
Celalettin GüvenMHP Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
Çağdaş Ozan GüneşMHP Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı
Ercan SelviMHP Nevşehir Acıgöl Tatların Belediye Başkan Adayı
Fatih ÖzdoğanMHP Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı
Feridun BağcıMHP Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı
Filiz KılıçMHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı
Gültekin OğuzMHP Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı
Harun ÇekiçMHP Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkan Adayı
İlhami AslanMHP Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı
Kazım DumanMHP Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Mehmet FidanMHP Nevşehir Göre Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kenan SarıtaşMHP Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı
Nihat ÇetinMHP Nevşehir Çat Belediye Başkan Adayı
Ömer ErenMHP Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı
Serkan OduncuMHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı
Şengezer KürkMHP Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı
Ahmet HalisdemirMHP Niğde Bor Çukurkuyu Belediye Başkan Adayı
Ahmet MusalliMHP Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı
Ali ÜnkesenMHP Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı
Bayram UzunMHP Niğde Gümüşler Belediye Başkan Adayı
Bülent GözüpekMHP Niğde Bor Bahçeli Belediye Başkan Adayı
Erdoğan ŞevenkMHP Niğde Aktaş Belediye Başkan Adayı
Faik OkumuşMHP Niğde Karaatlı Belediye Başkan Adayı
Fazlı KoçMHP Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı
Hacı Mehmet VarolMHP Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
Hakan ErMHP Niğde Belediye Başkan Adayı
İsmet EvlendiMHP Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı
Kemal BeşerMHP Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı
Maksut ÖzçelikMHP Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı
Mehmet AlakuşMHP Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı
Murat KarakuzuMHP Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı
Mustafa BalcanMHP Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı
Mustafa ŞenolMHP Niğde Yıldıztepe Belediye Başkan Adayı
Mustafa TecimerMHP Niğde Bor Belediye Başkan Adayı
Rasim AydınMHP Niğde Çiftlik Azatlı Belediye Başkan Adayı
Recep DoğmuşMHP Niğde Hacıabdullah Belediye Başkan Adayı
Şükrü ÖzdemirMHP Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
Vedat KirazcıMHP Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı
Murat KaçakMHP Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı
Osman KaygıMHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı
Güney AkgülMHP Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan Adayı
İbrahim GökMHP Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı
İsmet TopalMHP Osmaniye Düziçi Belediye Başkan Adayı
Kamil GökçeMHP Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı
Kemalettin GeçitMHP Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı
Nadir DorukMHP Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayı
Ömer Okan FettahlıoğluMHP Osmaniye Bahçe Belediye Başkan Adayı
Ömer TarhanMHP Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı
Sinan KaratayMHP Osmaniye Sumbas Belediye Başkan Adayı
Süleyman TopbaşMHP Osmaniye Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayı
Süleyman YıldırımMHP Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı
Veli FidanMHP Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı
Abdulkadir ÖzMHP Rize Kendirli Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÇakmakMHP Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
Eyüphan ZararsızMHP Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı
Gülşah BilaloğullarıMHP Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
Hakan KaragözMHP Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim YağcıMHP Rize Salarha Belediye Başkan Adayı
İsmail Hakkı ÇiftçiMHP Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı
İsmail Hakkı KahveciMHP Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı
Kazım KaraMHP Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı
Levent KeskinMHP Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı
Mehmet KazdalMHP Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı
Muhammet SağlamMHP Rize Hemşin Belediye Başkan Adayı
Mustafa TüylüoğluMHP Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı
Osman MeteMHP Rize İyidere Belediye Başkan Adayı
Remzi KutanoğluMHP Rize Ardeşen Belediye Başkan Adayı
Selim MetinMHP Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı
İbrahim PilavcıMHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı
İlyas AcarMHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı
Şerif KılağuzMHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı
Bayram DemirMHP Siirt Eruh Belediye Başkan Adayı
Bedirhan LaleMHP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Deniz CellekMHP Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
Fatih AtunMHP Siirt Tillo Belediye Başkan Adayı
Hasan SöyüncüMHP Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sait KandemirMHP Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
Muzaffer FuratMHP Siirt Belediye Başkan Adayı
Sabri SolmazMHP Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman GülenMHP Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı
Fehmi DalkılıçMHP Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı
Hasan DemirMHP Sinop Belediye Başkan Adayı
İbrahim KanberMHP Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı
Kerim UlusoyMHP Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
Özay ÇetinMHP Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı
Şükrü KayaMHP Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı
Vedat DağlıMHP Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı
Ali TamerMHP Sivas Gemerek Sızır Belediye Başkan Adayı
Candan ErsoyMHP Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı
Cemil ÇelikMHP Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı
Eren Derviş AkpınarMHP Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı
Fatih ÇelikMHP Sivas Zara Belediye Başkan Adayı
Halil BalıkMHP Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı
Halil ÖngeMHP Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı
Mehmet ErMHP Sivas Belediye Başkan Adayı
Murat SevinçMHP Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı
Nami ÇiftçiMHP Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı
Nazım SubaşıMHP Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı
Necmi VuralMHP Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı
Osman EpsileliMHP Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı
Ozan ErcanMHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı
Selahattin ÇuhadaroğluMHP Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı
Seyfettin İlhanMHP Sivas Şarkışla Gürçayır Belediye Başkan Adayı
Şahin OtyakmazMHP Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı
Tezcan YılmazMHP Sivas Altınyayla Deliilyas Belediye Başkan Adayı
Turan İlbeyMHP Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı
Yurt KoçMHP Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı
Mahmut ÖzyavuzMHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı
Abdulaziz BenekMHP Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı
Ahmet İlhanMHP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
Ahmet YıldırımMHP Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı
Ayhan KurtayMHP Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı
Bahar CavlakMHP Şırnak Belediye Başkan Adayı
Celal GüngörMHP Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı
Doğan NasMHP Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı
Doğan ÖktenMHP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
Hafize UcarMHP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
Hasan BabatMHP Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı
Kemal BayramMHP Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı
Lokman UçkanMHP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali DağMHP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
Nazmi AkyürekMHP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
Nevaf DemirelMHP Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı
Orhan GözlekMHP Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı
Ramazan KuasMHP Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
Selim ErginMHP Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı
Gürol YıldırımMHP Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı
Özkan YamanMHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı
Adnan ÖzmenMHP Tokat Belediye Başkan Adayı
Ali ÖzganMHP Tokat Zile Belediye Başkan Adayı
Atanur AcarMHP Tokat Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayı
Ayhan KayışkıranMHP Tokat Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayı
Bekir ÖzerMHP Tokat Almus Belediye Başkan Adayı
Bolhan DurmuşMHP Tokat Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayı
Duran YadigarMHP Tokat Niksar Belediye Başkan Adayı
Erol AydınMHP Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı
Ertuğrul KaragölMHP Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı
Gökhan BozkurtMHP Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı
Mahmut GülhanMHP Tokat Artova Belediye Başkan Adayı
Muhsin YılmazMHP Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖztürkMHP Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı
Mustafa ŞahinMHP Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı
Necaattin ŞahinMHP Tokat Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayı
Nurettin KeleşMHP Tokat Niksar Serenli Belediye Başkan Adayı
Oğuz KeleşMHP Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı
Osman AkbulutMHP Tokat Erbaa Gökal Belediye Başkan Adayı
Sebahattin ŞenelMHP Tokat Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayı
Sinan GençMHP Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Mümin NuhoğluMHP Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı
Refik KurukızMHP Trabzon Şalpazarı Belediye Başkan Adayı
Ayhan YılmazMHP Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
Hakan GökalpMHP Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı
Haluk Suphi GülkayaMHP Tunceli Ovacık Belediye Başkan Adayı
Mehmet AyhanMHP Tunceli Pertek Belediye Başkan Adayı
Mücella SalerMHP Tunceli Belediye Başkan Adayı
Niyazi KorkmazMHP Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı
Refiye Danış ErdemMHP Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı
Züleyha Fırat KuzuMHP Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı
Adnan YörükMHP Uşak Ulubey Belediye Başkan Adayı
Emine BulutMHP Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı
Ferhat CeylanMHP Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
İhsan SenkoşMHP Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı
Kudret ŞakarMHP Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Mehmet YeşilözMHP Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı
Muhammet Fatih ErdoğanMHP Uşak Belediye Başkan Adayı
Ramazan GünMHP Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı
Serhat İhsan TuncayMHP Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı
Tolga Süleyman UzunMHP Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı
Yıldıray YıldızMHP Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı
Arslan ÇevikMHP Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı
Burak SevengilMHP Yalova Termal Belediye Başkan Adayı
Eyüp AtaMHP Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı
Harun YorulmazMHP Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı
İsa YılmazMHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı
İsrafil AkbaşMHP Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
Lokman AktaşMHP Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Mehmet TemelMHP Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
Murat ArslanhanMHP Yalova Belediye Başkan Adayı
Murat MemişMHP Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Mustafa NurtenMHP Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
Mustafa TokatMHP Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı
Sedat SeçginMHP Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı
Abdullah AltındaşMHP Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı
Adem ErtuğrulMHP Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
Ahmet DemirelMHP Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı
Aziz KayaMHP Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı
Çetin BayazitMHP Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
Erhan TanışMHP Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı
Erkan ŞahanMHP Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı
Gökhan ÖzdemirMHP Yozgat Sorgun Bahadın Belediye Başkan Adayı
Hüseyin MuratMHP Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı
İbrahim AygülMHP Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı
İbrahim TamerMHP Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı
İdris ÖğelMHP Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
İmran KaracabeyMHP Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı
İrfan KarabulutMHP Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı
Kıyasi BaşgülMHP Yozgat Çayıralan Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin MuratMHP Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı
Mehmet ErdemirMHP Yozgat Belediye Başkan Adayı
Metin KaramanMHP Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı
Mustafa CanseverMHP Yozgat Saraykent Ozan Belediye Başkan Adayı
Mustafa DoğruMHP Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı
Mustafa Erkut EkinciMHP Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı
Mustafa KatırancıMHP Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı
Nezih YalçınMHP Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı
Osman ÇetintaşMHP Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
Ömer AçıkelMHP Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı
Selahattin ÖzdemirMHP Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayı
Şaban SanMHP Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Ünal KaracaMHP Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
Adem AyvacıkMHP Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı
Ahmet AkdemirMHP Zonguldak Devrek Belediye Başkan Adayı
Ali DemirMHP Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Adayı
Atilla Tarık SemizMHP Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkan Adayı
Cevdet AladağMHP Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı
Erdem AkgözMHP Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı
Erdinç BıçakçıMHP Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı
Ersin AksoyMHP Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı
Fahrettin KavşurMHP Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
Fatih AcarMHP Zonguldak Kilimli Muslu Belediye Başkan Adayı
Fatih KaldırımMHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı
Fatih YıldırımMHP Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı
Hamdi AyanMHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı
Haydar OruçMHP Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
İsa YurtsevenMHP Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Başkan Adayı
Kerim PilavcıMHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
Kıvanç CankurtMHP Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı
Murat GülseverMHP Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı
Ramazan AydemirMHP Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı
Semih AydınMHP Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediye Başkan Adayı
Şinasi BilgenMHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı
Tacettin AldırmazMHP Zonguldak Ereğli Ormanlı Belediye Başkan Adayı
Telat ŞekerMHP Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
Tuncay AydınMHP Zonguldak Ereğli Kandilli Belediye Başkan Adayı
Yavuz PalabaşMHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı

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