MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları: İşte MHP 31 Mart yerel seçim adayları tam listesi…

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adıyla AKP ile bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı alan Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP belediye başkan aday belirleme süreci tamamlandı. Milliyetçi Hareket Partisi 2019 yerel seçimine gireceği tüm il ve ilçelerde aday listesini açıkladı. İşte MHP’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları listesi…

İŞTE MHP'NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ