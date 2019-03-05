MHP’nin sembol ismi de ‘Mansur Yavaş’ dedi

Mansur Yavaş toplantıda yaptığı konuşmada, ‘'Organize sanayilerin tümünü destekleyeceğiz. Köylerde tarım teşvik edilecek, köylümüz güneş enerjisinden yararlanıp, elektrik parası ödemeyecek. Hayvancılığı destekleyeceğiz. Bizim böyle bir zamanda çılgın projelere harcayacak paramız yok” dedi.

“YAVAŞ'A KEFİLİM”

Yavaş’a ziyareti esnasında eşlik eden MHP eski milletvekili Süleyman Servet Sazak da, “Sayın Yavaş’ı seçimde destekliyor musunuz?” sorusuna, “Gayet tabi. Bizim Mansur beyle olan dostluğumuz çok eskilere dayanır. Her şeyden önce aynı bölgenin insanıyız. Dedelerimizden itibaren Kuvayı Milliye ruhu, bizi bir araya getiriyor. Bugün namusuna güvendiğim, kefil olduğum, çalışma gücüne inandığım bir dostumu desteklemekten de çok mutluyum” cevabını verdi.