MHP’nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis’te bekliyor

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran günü TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını istemişti.Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, “Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor” demişti. Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.