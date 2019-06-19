MHP’nin son İstanbul adayından dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Pazar günü yinelenecek seçimlere odaklanmışken MHP'nin 2014 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şehir ve Ulaşım Plancısı Rasim Acar, sosyal medyadan sitem dolu açıklamalarda bulundu. MHP, bu seçimlerde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı kapsamında Binali Yıldırım'ı destekleme kararı almıştı.

“HİÇ BİR SATIR YAZI VE KELAMA KONU ETMEDİNİZ”

2014 seçimlerinde kendisine sansür uygulandığını ifade eden Rasim Acar, “Hak, adalet, meslek sorumluluğu, halkın haber alma hakkı ve tarafsızlıktan bahseden gazeteci, yazar, çizer, sanatçı, iş adamlarına sorum olacak; bu kavramlar 2014'de Rasim Acar İstanbul'un genç adayı iken sözlüklerinizde yok muydu da hiç bir satır yazı ve kelama konu etmediniz? Akademisyenler, sosyal medya fenomenleri gazeteciler hepsi sustu, herkes görmezden geldi. Sabah akşam 4 ulusal haber ajansı programlarımı takip ediyor ve görüntü alıyordu hiç bir yerde haberleştirilmiyor ve canlı yayınlara davet edilmiyordum, davet edildiklerim de iptal ediliyordu”

“NEREDEYDİNİZ?”

Acar, sitem yüklü mesajını şöyle noktaladı: “37 yaşında bir genç, ülkesi, milleti ve İstanbul sevdasıyla hayalleri, hedefleri ve projelerini anlatırken neredeydiniz? O gün aday olanların da bugün aday olanların da ortaya koyamadıkları projeleri anlatırken bir tane ulusal kanal canlı yayın dahi yapmadı! Neredeydiniz?”