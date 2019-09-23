Milas’ta 114 kişilik iş için 754 kişi başvurdu

İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilen TYP başvuruları başladı. Birçok farklı uygulama alanının bulduğu Toplum Yararına Programlar arasında en çok ilgi çekenlerin başında MEB bünyesinde okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı var.

Milas'ta okullarda temizlik görevlisi olarak 95, güvenlik görevlisi olarak ise 19 kişi olmak üzere toplam 114 kişilik bir kontenjan belirlendi. 564 kişi temizlik görevlisi, 190 kişi ise güvenlik görevlisi olabilmek için başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruların ardından Milas Halk Eğitim Merkezi'nde mülakat yapıldı. İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü'nden iki, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ise bir kişinin görev aldığı heyet, başvuru yapanları mülakata tabi tuttu. Başvuruda bulunanlar mülakat salonuna 3'er kişilik gruplar halinde alındı.

Başvuru sayısı nedeniyle Milas Halk Eğitim Merkezi önünde yoğun bir kalabalık oluşurken, mülakattan geçerek göreve başlayacak olanların asgari ücret alacağı öğrenildi. TYP kapsamında Muğla genelinde okullara 580 temizlik personeli 134 de güvenlik görevlisi alınacak.

İHA