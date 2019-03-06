Millet İttifakı’nda Sunucu Yarışı

CHP Lideri ile İYİ Parti Liderlerinin ortak düzenlediği ilk miting saat 17.00’de Denizli Özay Gönlüm meydanında gerçekleştirilecek. Genel Başkanları platformlara davet sırasında her partinin sunucuları ayrı ayrı takdim de bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13.30’da özel uçakla Burdur’a gidecek ve partisinin düzenlediği mitingde konuşacak. Daha sonra Denizli’ye gidecek olan Kılıçdaroğlu, şuanda Denizli’de bulunan Meral Akşener’le buluşup miting alanına birlikte gidecekler.

ÖNCE AKŞENER

Mitingde önce Akşener Platforma davet edilecek. Akşener’i İYİ Parti sunucusu Sebati Ataman anons yapıp davet edecek ardından CHP’nin sunucusu Barış Bozkurt, Kılıçdaroğlu’nu takdim edip kürsüye davet edecek.

İlk konuşmayı Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar yapacak ardından iki Genel Başkan, Bahtiyar’ı platformdan ayrılmadan dinleyecek. Bahtiyar’ın ardından Kılıçdaroğlu sonra da Akşener halka hitap edecek.

İki lider, 12 CHP’li 7 İYİ Partili ilçe başkan adaylarını tanıtacak. Ardından Kılıçdaroğlu Ankaraya dönecek. Akşener ise çalışmalarını sürdürecek.

Kilıçdaroğlu’nın gezisine Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer de eşlik ediyor.