Millet İttifakı’ndan Antalya’da ortak miting

Akşener’in ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

“Bizim mücadelemiz Kuvayı Milliye mücadelesidir. Neden cehenneme döndürdüler bu ülkeyi. Hangi gerekçeyle bize her türlü iftira yapılıyor.

İNSANLARIN İNANCINI SİYASETE ALET ETMEYECEKSİN

Şimdi herkesi suçlamaya başladılar. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. İnsanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Sanıyor ki insanları kavga ettirirsen bu koltukta ömür boyunca otururum. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre’yi, Pir Sultan Abdal’ı, Dadaloğlu’nu bilmiyorlar.

‘BEDAVA DOMATESİ BİBERİ FAKİR FUKARAYA SATTILAR’

İşsizlik var, 1 milyon haneye para girmemesi ne demektir. Bir milyon hanede annenin çocuğunu yatağa aç yatırması ne demektir. Devletin bütün hazinesini damada teslim etmiş. Antalya’dan saygın iş insanları TIR’larla beş kuruş almadan yardım gönderdiler. Bedava aldıkları domatesi biberi fakir fukaraya parayla sattılar. Bu ahlak mı? İzmir belediyese ne yaptı 35 bin fakir ailenin kapısını çaldılar bedavaya dağıttılar. İşte insanlık budur. Biz insana saygılıyız. Kimsenin kimliğini yaşam tarzını siyasete alet etmeyiz.

17 YIL SONRA SOĞAN KUYRUKLARI

17 yılın sonunda bu güzelim insanlar soğan kuyruğuna girdi. Bu soruyu özellikle Ak Parti’ye oy veren kardeşlerime sormak isterim. Ülkücü kardeşlerime de şunu sormak isterim. Milliyetçilik önemlidir. Yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuyacaksın, Çanakkale’yi Kuvayi Milliye’yi Dumlupınar’ı unutmayacaksın.

Sakarya’daki tank palet fabrikasının yüzde 49,9’unu Katar ordusuna sattılar. Nasıl oluyor da bu ülkenin silah fabrikası Katar ordusuna satılacak sen de kalkacak bunu savunacaksın? Her şeyi sattınız sıra silah fabrikalarına geldi. Buna asla izin vermeyin. İlk önce gideceksiniz sandığa demokrasi için huzurlu Türkiye için oy vereceksiniz.

EYT KANUN TEKLİFİ VE 3600 EK GÖSTERGE

EYT ile ilgili kanun teklifini AK Parti ve MHP reddetti. Onlar size ret veriyorsa siz de sandıkta gereğini yapacaksınız. Polis kardeşlerimin 3600 ek göstergesini her seferinde seslendirdim. Kanun teklifi verdim onu da söyleyeceğim.

Çiftçinin emeklinin durumunu, sanayicinin durumunu biliyorum. Asla umutsuzluk yok. Sandığa gideceğiz şöyle birzkulaktan tutacağız ve gereğini yapacağız.”

Kürsüye birlikte çıkan iki lider kalabalığı selamladıktan sonra ilk konuşmayı Akşener yaptı. Akşener şunları kaydetti;

‘ANTALYA TERÖRİSTLERİ NASILSINIZ’

“Sayın Erdoğan beni 250 milyon TL, 50 milyon dolarlık mahkemeye verdiğini söyledi. Beni zahir Mehmet Cengiz zannetti. Sayın Erdoğan olsa dükken senin. Ama yok emekli maaşıma haciz koydurursun olur biter. Çok kızdıysa terörist işine söyleyeyim mi var mısınız? Antalya’nın teröristleri nasılsınız, iyi misiniz? Battı balık yan gidermiş, bir dahakine 500 milyon versin. Muhittin Böcek’in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının rakibi de Erdoğan.

Peki Sayın Erdoğan yerel seçimlere neden bir savaş alanına dönüştürmek istiyor? Çünkü söz bitti, kutuplaşacaksınız. Yanan mutfak, çiftçinin öldürülmesi bunlar konuşulmayacak. Onun için savaş alanına çevirdi ortalığı. Burayı şereflendirdiniz ilgili arkadaşın sinirlerini yineden bozdunuz. Bana ve Sayın Kılıçdaroğlu’na PKK’lı dedi. Buradan kendisine sesleniyorum PKK’lı isnatında bulunmak çok ayıptır ayıp. Senin karşında Meral Akşener var. Hendekleri kazdıran sensin. Peki bu hendekleri 793 şehitle kapatan kim bu milletin evlatları.

‘EYT’LİLER ŞANSLI BİZE TERÖRİST DEDİ’

Antalyalı şahittir şahit. Kimin yalancı kimin dürüst olduğuna. Bütün bunlar ekonominin konuşulmaması için ortaya atılan iftiralardır. Turizm ne durumda, turizmden memnun musunuz? E önüne gelene tepki koyuyorlar ya. Antalya turizminin Antalya’ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mudur? Neden yapmıyorlar çünkü vizyonları yok. Sayın böcek öncelikle turizm konusunda elinizden gelenleri büyük bir vizyonla ortaya koyacaksınız. Çiftçi öldü öldü. Narenciyenin merkezi Antalya, 15 milyon dolarlık narenciye suyu için ithal eden devlet. EYT’lilere türedi dedi ama siz şanslısınız bize terörist PKK’lı dedi.

Domates üreticileriyle devlet kavga ediyor. Devletin görevi çiftçinin ucuza üretim yapmasını sağlamaktır. Mazottaki ÖTV’yi onlar indirmezlerse siz indireceğiz. Haşır haşır fabrika sattılar. Biz yeniden fabrikalar açacağız. Üretimi hem çiftçilikte hem tarımda hem de sanayide öne koyarsanız okumuş insana ihtiyaç duyarsınız. Üniversite gençlerimiz işsiz. KPSS’de hepsi haksızlıklara uğruyor. 17 yıl boyunca büyük bir imkan tanıdınız, yetmedi başkan yaptınız. Hani 24 haziran’dan sonra her şey uçacaktı? Daha kötüye gittiniz. Antalyalılara bu arkadaş size ihanet etti. Ne istediyseniz verdiniz. Dün sizin arasındaydı milletin adamı dediniz milletin adamlığına ihanet etti. Bir kibir abidesi oldu. 31’inde hep beraber dediniz ki kibirlenme padişahım senden büyük Allah var Allah. O kulağı tekrar çekeceksiniz. Mansur Yavaş’ı bu şekilde apaçık tehdit edebilir mi? Bu kulağı çekeceksiniz.

‘TENCERE BÜTÜN İKTİDARLARI SALLAR’

31’inde her şey devam ettiği taktirde ertesi gün zam yağmuru ile kalkacaksınız. Tencere bütün iktidarları sallar, rahmetli Demirel’in bir sözü. O kulağı çekin, öyle çekin ki bu kilak morarsın. 31’i akşamı o kulak çekilmelidir. Bize PKK’lı dedi ya biz bugüne kadar MHP’nin ve AKP’nin seçmenine kardeşimizdir demekten başka bir şey demedik. Sayın Erdoğan son zamanlarda çok milliyetçi oldu çok. Daha önce de bu ülkücüler Fatiha bilmez dedi. Şimdi Fatiha bilmez dediği ülkücüler ırkçı kaftasçı diyenlerle birlikte olacak mısınız? Sayın Erdoğan’ın ağzından Türk sözünü duyamadık. Ne mutlu Türk’üm diyebilecek mi? Bizim belediye başkanlarımız hırsızlık yapmayacaklar. Çalmayacaklar, çaldırmayacaklar. İnsan ayırmayacaklar. Biz 81 milyonuz. Elimizde nüfus cuzdanı var. Ağa da budur, paşa da budur torpil de budur.”