Milli Mücadele’de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı nedir?

İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan, Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 340 km'lik yoldur. KPSS’de sorulan İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı nedir? sorusunun yanıtı İstikbal Yolu’dur.

Savaş boyunca İnebolu açıklarına gemilerle gelen cephane ve silahlar kayıklarla İnebolu'ya taşınmış, Kastamonu kadınları tarafından zor şartlarda cepheye taşınmıştır.

İstiklâl Yolunun İnebolu-Kastamonu arası, Kastamonu il sınırları içerisindeki 95 km'lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından işaretlenerek yürüyüş yolu olarak düzenlenmiştir. 2006 yılından beri Kastamonu valiliği tarafından Kastamonu'dan İnebolu'ya uzanan “İstiklâl Yolu ve Atatürk Yürüyüşü” düzenlenir.