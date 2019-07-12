Milli parklardan ‘habersiz’ ormana yol açmışlar!

Muğla'nın Marmaris İlçesi Baklabükü Koyu'na Marmaris Milli Park ve Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde kalan ormanlık alana patika yolu açılması için yüzlerce ağaç kesildiği ortaya çıktı. Alanın iş makineleri ile genişletildiği öğrenildi. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü konu ile ilgili yasal işlem başlattığını açıkladı.

TANSU ÇİLLER’İN KONUTUNA YAKIN

Bölgede incelemelerde bulunan ekip, yer tespitinde alanın büyük iş makineleri sokularak açıldığını ve ilk yapılan patika yolunun 900, ikincisinin ise 240 metre uzunluğunda olduğunu belirledi. Ekiptekiler, koordinatlar ve fotoğraflarla Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne müracaat edilerek işlem yapılması istendi. Alanın Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde tatillerini geçirdiği konutun yakınında olduğu öğrenildi.

“İŞ MAKİNALARI NASIL DUYULMADI?”

Konu ile ilgili konuşan Marmaris Halk İnisiyatifi üyesi Nazan Bayındır, “Bölgede iş makineleriyle çalışma yapılıyor ve bu sesler duyulmuyor. Ayrıca o kadar büyük araçların orman içinde nereye götürüldüğü hiç merak edilmiyor, araştırma yapılmıyor. Ormanlarımız böyle mi denetleniyor?” dedi.

“CİDDİ BİR KATLİAM”

Marmaris Halk İnisiyatifi'nin bir başka üyesi Dr. Necmi Buğdaycı “Baklabükü ile Kadırga arasında balta girmemiş ormanda iki ayrı yandan yol açılmış. Ekip olarak gittiğimizde sandal ağacından çama kadar yüzlerce ağaç yerde yatıyordu. Ciddi bir doğa katliamı yapılmıştı. Durumu Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ile konuştuk. İlk kez bizden duyduklarını, gerekli işlemi yapacaklarını söylediler. Asıl ilginç olan bu kadar doğasıyla meşhur bir bölgede, hassas korunma bölgesi olan alana da yapılan büyük çaplı katliamdan Milli Parkların ancak iki ay sonra o da bir ihbar sonucu haberdar olması. Temmuz ayındayız, ne olduğu konusunda tek bir bilgiye sahip değiliz. Bu durum ülkemizdeki doğal koruma sorunun ciddiyetini gösteriyor. Burada sorumluluk alması gereken biz vatandaşlarız. Bu tür olayların üzerinde durmalıyız. Oradaki tahribatın düzeltilmesi ve yapanların da cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Milli Parklar Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ihbarın değerlendirildiği, yapılan inceleme sonucu bölgedeki özel mülkiyet sahiplerinin kendisine yol açmak için çalışma başlattığının tespit edildiği yapılan keşif sonrasında kişi ve kişiler hakkında yasal işlemin başlatıldığı açıklandı. İkinci açılan yolda Haziran ayında yapılan çekimlerde ağaçların talaşlarının bile henüz kurumadığı, bu durumda çalışmaların devam ettiği söylendiğinde Milli Park yetkilileri bu çalışmadan da haberlerinin olmadığını belirttikleri öğrenildi.