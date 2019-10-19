Milli Piyango 19 Ekim sonuçları: MPİ 19 Ekim sonuçlarını açıkladı mı?

Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Oyunseverler haberimizden ya da www.mpi.gov.tr adresinden MPİ sonuçlarını öğrenebilir.

MPİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.