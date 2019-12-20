Milli Piyango biletleri kaç lira? Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve bilet fiyatları belli oldu. Yeni yıl yaklaşıyor. Zengin olmak umuduyla Milli Piyango bileti almak isteyen yurttaşlarımızda bilet fiyatları ne kadar? sorusunu sormaya başladı. İşte 31 Aralık Pazar gecesi yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet ücretleri…

YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

GEÇMİŞ YILLARDA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.