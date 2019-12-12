Milli Piyango biletleri ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları…

31 Aralık 2019’da yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında çeyrek, tam ve yarım biletler satışa çıktı. Peki Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON

31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.