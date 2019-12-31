Milli Piyango çekilişi canlı izle: 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “31 Aralık 2019 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş Heyeti Tarafından Yapılan Kontroller Sonrasında Sitemizde Yayınlanacaktır. Saat 20.00′ den itibaren ise 31 Aralık 2019 Yılbaşı çekilişini Web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz.” denildi.

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.