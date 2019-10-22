Milli Piyango talihlisi 295 gündür kayıp! 70 milyon lira devletin kasasına girebilir

Milli Piyango’nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 7615536 numaralı tam biletin sahibi aradan 295 gün geçmesi üzerine rağmen ortaya çıkmadı.

Biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koyan Milli Piyango İdaresi, talihlinin her an parayı almaya gelme ihtimaline karşı 70 milyon TL’lik ikramiyeyi ödeme şubesinde hazır bekletiyor. İstanbul’un Üsküdar ilçesinden bileti aldığı tespit edilen gizemli talihli 70 gün içinde parasını almazsa dev ikramiye Hazine’ye devredilecek

DEVLETİN KASASINA GİRECEK

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye’nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren bir yıl olarak belirleniyor.

11 MİLYON LİRA FAİZ KAYBI VAR

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi parayı almadığı için geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak hesaplandı.

BİR KİŞİ MİLLİ PİYANGO’YA TELEFON ETMİŞTİ

Öte yandan 16 Temmuz günü saat 08.30’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nü arayan kişi, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu, Avrupa’da yaşadığını, Türkiye’ye cenaze için geldiği sırada evinde dosyalar içinde bulduğu ve daha önce satın almış olduğu tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü söylemişti. Bunun üzerine yetkililer, bu kişiden biletin ibrazının gerektiğini, biletin arkasını ciro etmesini, isim, soy isim ve imzasını atarak varsa avukatı veya noter eşliğinde idareye başvurmasını istemişti. İlk fırsatta Ankara’ya geleceğini ifade eden kişi, herhangi bir başvuruda bulunmamıştı.

“YA UNUTTU YA DA KAYBETTİ”

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, “Herkes ceplerini kontrol etsin” diyerek, şunları söyledi: Muhtemelen bilet sahibi, ‘ikramiye yok’ diye bileti attı ya da unuttu, kaybetti. Satılan bir bilet olduğu için başka bir açıklaması yok. Özel bir olay. (DHA)