Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? MPİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında geçtiğimiz haftalarda çeyrek, tam ve yarım biletler satışa çıktı. Tam bilet 80, yarım bilet 40 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor. . Vatandaşlar hayallerine kavuşmak için umut ile çeyrek, yarım ve tam biletlere sarılıyor. İşte yılbaşı çekilişi hakkında merak edilenler…

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00’da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00’a kadar açılması bekleniyor.