Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı! 80 milyon liralık ikramiye için şanslı rakamlar

Türkiye bir yılbaşı akşamında daha Milli Piyango çekilişine kilitlendi. Milli Piyango İdaresi bu sene yılbaşı özel çekilişini Ankara Kızılay binasında gerçekleştirdi. Milli Piyango’nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri gerçekleşti. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira oldu.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

80 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE İÇİN ŞANSLI RAKAMLAR

8 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE İÇİN ŞANSLI RAKAMLAR

AMORTİ NUMARALARI