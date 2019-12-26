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Milli Piyango yılbaşı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango 31 Aralık çekilişi saat kaçta başlar?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alan vatandaşlar Milli Piyango çekilişine odaklandı. 31 Aralık akşamı yılbaşı biletleri saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

09:46 -
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Milli Piyango yılbaşı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango 31 Aralık çekilişi saat kaçta başlar?

2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için günler kaldı. Tam bilet 80, yarım bilet 40 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor. Aynı zamanda Milli Piyango yılbaşı çekilişinin saati de belli oldu. Peki bilet sorgulama ekranı ne zaman aktif olur?

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı saat kaçta açılacak? Çekiliş ne zaman başlayacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, 2017’de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenini 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Çekiliş 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

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