Milli Piyango’da şaibe iddiaları TBMM’de | Son dakika

Milli Piyango’daki şaibe iddiaları konusunda TBMM’ye araştırma önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Milli Piyango'da vatandaşların çalınan umutları ve parası var. Genel Müdürü görevden almakla bu konu kapatılamaz. Bu zamana kadar hangi ikramiyelerde ne yapılmış, kime ne kadar ikramiye isabet etmiş, bu kişiler kim? Kamu görevlileri bu işe neden ve nasıl girmiş hepsinin ortaya çıkarılması ve hukuki sürecin de bir an önce başlatılması gerekir” dedi.

Tarhan yaptığı açıklamada, Milli Piyangodaki ikramiyelerin adrese teslim olduğunu öne sürdü ve “Milli Değil Yanlı Piyango” yorumunda bulundu.Milli Piyango Genel Müdürlüğünün ikramiyelerinde son zamanlarda gözle görünür şaibelerin olduğunu savunan Tarhan, “En son Gebze'ye isabet eden bir ikramiyenin çekiliş tarihi neredeyse 30 yıl öncesine ait olarak Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayınlandı. Rakamlar inanılmaz olasılık kombinasyonlarıyla art arda geliyor” dedi.