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Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişine kısa bir süre kaldı! Kuyrukta yoğunluk

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişine kısa bir süre kala bilet satışları devam ediyor. Eminönü'nde bulunan bayinin önünde son saatlerde yoğunluk oluştu.

18:08 -
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Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişine kısa bir süre kaldı! Kuyrukta yoğunluk

Yılbaşı çekilişine kısa bir süre kala Eminönü’nde bulunan gişenin önünde yoğunluk oluştu.

“BURAYI ALACAĞIM”

Şanslarını denemek isteyenler umut kuyruğuna girdi. Bilet alan bir kişi “Çeyrek bilet aldım 6 tane, burayı alacağım” dedi.

10 tane çeyrek bile alan bir kadın ise yatırım yapacağını belirtti.

“OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZE VERECEĞİM”

Bilet alan bir başka kişi ise, “Büyük ikramiye çıkarsa bir miktarını hayır kurumlarına, okuyan öğrencilerimize vereceğim” dedi.

Bahriye Dipçi isimli bir kadın ise, “Bir bilet aldım, bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum. İkramiye çıkarsa fakire fukaraya dağıtırım çoğunu. Sadece çocuklarımı yettireyim” diye konuştu.

Milli Piyango bileti almak için Mardin’den geldiğini belirten Cesur Ayaz, “Büyük ikramiyede gözümüz yok, bizim işimizi 15-20 bin lira görüyor. Ama büyük ikramiye çıktığında fabrikalar falan açarım” şeklinde konuştu. DHA

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Son güncelleme: 18:14 31.12.2019
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