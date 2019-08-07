Milli Savunma Bakanı: Birliklerimizin sahadaki duruşu tamamlandı!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile yapılan Suriye ve güvenli bölge toplantısının devam ettiğini ve önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

ABD’li askeri heyet ile yapılan görüşmeleri değerlendiren Bakan Akar, ”ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, 30-40 kilometre derinlik olması gerektiğini, teröristlerin bölgeden tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki isteklerimizi ilettik” dedi

“Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz” diyen Akar, “Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti. ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik. Güvenli bölge planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik. Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda oldukça olumlu, yapıcı geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır” diye konuştu.