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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18:29 -
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek” denildi. DHA

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