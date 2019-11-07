Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, &#8220;Irak&#8217;ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK&#8217;lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek&#8221; denildi. DHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/milli-savunma-bakanligi-irak-kuzeyinde-2-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-5437260","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/milli-savunma-bakanligi-irak-kuzeyinde-2-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-5437260","pageType":"yazi","pageIdentifier":5437260,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5437260,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/milli-savunma-bakanligi-irak-kuzeyinde-2-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-5437260/","headline":"Milli Savunma Bakanlu0131u011fu0131: Irak kuzeyinde 2 PKK&#8217;lu0131 etkisiz hale getirildi","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/07/iecrop/basliksiz-1-1_16_9_1573140518.jpg","author":"emreakalin","dateCreated":1573140549,"datePublished":1573140549,"dateModified":1573140549,"info":"{"seo_news":"false"}"});