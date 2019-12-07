Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınadı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

“2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün; Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz.

Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan dönülmesini bekliyoruz.”