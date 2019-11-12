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Milyarlık lüks yatlar ülkelerine gönderiliyor

Marmaris'te sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık süper yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

15:51 -
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Milyarlık lüks yatlar ülkelerine gönderiliyor

Birleşik Krallık’ta bulunan özel bir şirkete ait ‘Vectis Osprey Douglas’ adlı kargo gemisi, iki gün önce akşam saatlerinde Marmaris Limanı’na geldi. Marmaris merkezindeki marinalarda bakımları bitirilen, fiyatları 1 ile 7 milyon dolar arasında değişen 4 lüks motor yat, 2 sürat teknesi ve 1 yelkenli tekne, kargo gemisine vinçlerle yüklendi. 124 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki kargo gemisinin, gümrüklü limanda işlemleri tamamlandıktan sonra Güney Amerika’ya gitmek üzere demir alacağı belirtildi. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

Amerika Dolar Güney Amerika Muğla
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