Milyonlarca EYT’liden dikkat çekici eylem

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dikkat çekici bir eyleme imza attı. “EYT için 10 dakika karanlık” eylemine milyonlarca EYT mağduru katıldı. Derneğin eylem yapma kararına EYT’liler ve birçok siyası isim, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

“ŞİMDİ BİZİ YOK SAYAMAZSINIZ”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, eylem haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Özüpak, “Merhaba emeklilikte yaşa takılan sevgili kaderdaşlarım, sosyal güvenlik yasalarından mağduriyet yaşayan arkadaşlarım ve haklı mücadelemizde destekleyen herkese ama herkese çağrımızdır.

Ellerimizden alınan haklarımızın haklıya iade edilmesi için verdiğimiz mücadelemizde yıllar evvelinden başlayan meclis görüşmelerimiz, salon toplantılarımız en son milyonlara ulaşan mitinglerimiz oldu. Şimdi ise bizi yok sayamazsınız demek adına her gün saat 20.30’da 10 dakika ışıkları açma kapatma etkinliğimizle haklı mücadelemizde baş koyduğumuzu bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAĞDURİYETLERE SON”

Özüpak, “EYT kardeşliğimiz ve birlikteliğimizle sorunlarımızın çözümü adına, haklarımıza kavuşmak adına, yasaların bizlere tanıdığı çerçeveler doğrultusunda davamız adına yaptığımız bu farkındalıkla yaşadığımız mağduriyetlere son verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“BİZ TÜRKİYE’YİZ”

EYTSYDD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Türkiye’nin şu ana kadar gördüğü farklı fikirlere sahip fakat barış ve anlayış içerisinde hareket eden, en büyük topluluğuyuz. Biz 81 ildeyiz, Biz Türkiye yiz. #HerEvde1EYTliVar” mesajını paylaştı.

‘SİYASİLERİN BİZİ SAHİPLENMELERİNİ BİR İŞARET OLARAK GÖRMEKTEYİZ’

Eylem öncesi açıklama yapan EYTSYDD İl Koordinatörü Alper Özüpak, “Bütün Türkiye’nin bu duyarlı dikkat çekme eylemini sahipleneceğini düşünüyoruz EYT farkındalık etkinliklerine devam edecektir. Bugün siyasilerin bizi sahiplenmeleri ve kitlelerin biz yanlız bırakmayacağının bir işareti olarak görmekteyiz” dedi.