Milyonlarca öğrencinin LGS heyecanı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı yaşanıyor. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kimi veliler bahçede arkadaşlarıyla sohbet ederek çocuklarını beklerken, kimileri de dua ederek ve Kuran okuyarak çocuklarına destek oldu.

İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için veliler, okul bahçelerinin dışına alındı. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.

Sınavdan elde edilecek sonuçlarla, Türkiye genelinde bin 531 lisedeki 139 bin 660 kişilik kontenjana merkezi sistemle yerleştirme uygulanacak.

Sınav sonuçlarının ise 24 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

İHA