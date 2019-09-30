Milyonluk İETT ihalesinin iptal nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT’nin, AKP yönetiminde iken geçtiğimiz yıl düzenlediği bir yıllık “Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmeti” ihalesini 119 milyon liraya Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Limited Şirketi, Hanzade Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş, YST Otomotiv iş ortaklığı almıştı.

Bir yıllık sözleşmenin süresi ağustos ayında doldu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından yeni şehir içi toplu taşıma hizmeti almak üzere İETT Genel Müdürlüğü, 22 Ağustos'ta ihaleye çıktı. Teknik şartnamede niteliği “330 Adet Otokar marka Kent 290LF model araçlarda 49 milyon 492 bin 625 km ve 45 adet Mercedes Citaro G araçlarda 5 milyon 48 bin 510 km yakıt bedeli yükleniciye ait olmak üzere şehir içi toplu taşıma hizmeti” olarak açıklanan işin süresi 28 ay olarak belirlendi.

22 Ağustos günün düzenlenen ihale 27 Ağustos günü teknik şartnamenin uygun olmaması nedeniyle İETT tarafından iptal edildi. İhaleye katılan ve önceki yıl düzenlenen ihaleyi kazanan iş ortaklığının içindeki Beydağ Temizlik ve İlaç Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, ihalenin iptal edilmesini Kamu İhale Kurumu'na (KİK) şikayet etti.

“SOMUT GEREKÇE YOK”

Firma şikayet dilekçesinde, iptal kararının şikayet başvurusu üzerine mi yoksa re'sen mi verilip verilmediği hususunun açık olmadığı belirtildi. Teknik şartnamede ne tür bir değişiklik yapılacağının ve bu değişikliğin ihalenin hangi unsuruna ne derece etki edeceğinin gerekçeli olarak açıklanmadığı, idarece somut bir gerekçe sunulmadığı gibi iptal gerekçelerinin de açıkça belirtilmediği ve bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu savunuldu. İhalenin iptal edilmesi konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı kaydedildi. İhale sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyeceğine güvenip zorlu piyasa koşullarında çeşitli güçlüklerle 13 milyon 200 bin TL tutarındaki geçici teminat mektubunu temin ederek geçerli teklifle katılım sağladıkları ihalede idarenin, güvenirlik ilkesine aykırı davranarak temel ilkeleri ihlal ettiği öne sürüldü.

KİK: İPTAL KARARI MEVZUATA AYKIRI DEĞİL

KİK tarafından yapılan değerlendirmede şirketin başvurusu reddedildi. KİK kararında; ihale yetkilisi tarafından düzenlenen iptal gerekçesinde, Teknik Şartname ve ihale süresinde yapılacak değişikliklerin neler olduğu konusunun somut olarak ortaya konulmadığı belirtildi. Bununla birlikte “verilen teklif ile idarenin belirlediği yaklaşık maliyet arasındaki farkın çok az olması ve sadece 1 istekli tarafından teklif verilmesi” nedeniyle rekabet ortamının sağlanamamış olmasının ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterildiği vurgulandı.

Buradan hareketle başvuruya konu ihalede 21 adet doküman satın alınmasına rağmen başvuru sahibine ait teklifin ihaledeki tek teklif olması ve teklif fiyatının yaklaşık maliyete çok yakın olması da dikkate alındığında idari işlemin yerinde olduğu ve idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldı. KİK, dava yolu açık olmak üzere şirketin şikayet başvurusunu reddetti.