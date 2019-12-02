Minibüs şoförünün iki kız kardeşe saldırısı böyle görüntülendi

Olay, geçen cuma günü İstanbul’da meydana geldi. İki kız kardeşin Bahçeşehir’den Esenyurt’a gitmek için bindikleri minibüsün şoförü, bir otomobil sürücüsüne sinirlenip aracı tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı.

HAKARETLER YAĞDIRIP, DARP ETTİ

İki kardeş, “Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz” diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Minibüsü durduran şoför, genç kızlara hakaretler yağdırıp darp etti. Şoför, hiçbir şey olmamış gibi minibüse binip seferine devam ederken, kız kardeşler karakola gidip şikayetçi oldu. (DHA)