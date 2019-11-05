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Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle takip ettirip kurtardı!

İstanbul Sancaktepe'de eşine Türk filmlerinde rastlanan bir sahne gerçek oldu. Genç bir kızı minibüsle zorla kaçırmaya çalışan şahsı takip eden kızın yakını, halk otobüsüne atlayıp aracı takip ettirdi. İçindeki yolcularla kovalamacaya giren halık otobüsü minibüsün önünü keserek durdurdu. Takrar kaçan şahsı polis ekiplerince gözaltına aldı.

11:22 -
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Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs, genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü tarafından Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne kadar takip etti. Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz' diyerek tepki gösterdiği görüldü.

KORKU DOLU TAKİP

Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti. Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi. (İHA)

Son güncelleme: 11:23 05.11.2019
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