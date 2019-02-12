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Son dakika haberi… Alperen Sakin davasında anaokulunun sahibine verilen ceza arttı, diğerleri azaldı

İzmir'de, unutulduğu anaokulu servisinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davasında, yerel mahkemenin kararı bozularak sanıklardan Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, Taner İşgören de tahliye edildi.

18:08 -
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Son dakika haberi… Alperen Sakin davasında anaokulunun sahibine verilen ceza arttı, diğerleri azaldı

İzmir’in Çiğli ilçesinde anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin’in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis şoförü Taner İşgören’in de aralarında bulunduğu 1’i tutuklu, 6 sanığa verilen 5 yıl ile 9 yıl arasındaki hapis cezası kararlarının temyiz edilmesinin ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam eden yargılamada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklardan servis şoförü Taner İşgören’e 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Kreş sahibi eşi Yurdagül İşgören’e 7 yıl 6 ay, Dilara K.’ya 5 yıl, Ahmet S.’ye 2 yıl 6 ay, arzu G.’ye 2 yıl 6 ay, Bekir G.’ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

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ÖNCEKİ CEZALAR

Geçen 19 Temmuz’da Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, Alperen’in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören’e 9 yıl, rehber personel Dilara K.’ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören’in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören’e 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.’ye 6 yıl, Bekir G.’ye 5 yıl, Ahmet S.’ye 5 yıl hapis cezası verilmişti.

 

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Son güncelleme: android-time 18:40 12.02.2019
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