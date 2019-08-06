Minik Eylül’den Kanada’lı çocuklara Kaz Dağları mektubu

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çevrecileri ayağa kaldıran olay sonrasında madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan mücadele, ülkenin dört bir yanından gelen destekler ile devam ediyor.

“BU DAĞLARIN KENDİSİ ALTINDIR ZATEN”

Mücadeleye destek vermek isteyen 12 yaşındaki Eylül Hazal Şahin ise Kanada’da yaşayan çocuklara yardım çağrısında bulunarak bir mektup yazdı. Kaz Dağları'nın altından daha değerli olduğunu vurgulayan Minik Eylül, mektubunda şu cümleleri kullandı.

“Kanadalı Sevgili Kardeşlerim,

Ben 12 yaşında Eylül Hazal.

Bu mektubu Sizlere Türkiye'nin Kazdağları'ndan yazıyorum…

Bu dağların Mitolojik adı IDA'dır… Troja efsanesinin geçtiği yerlerdir…

Burası doğanın en güzel yerlerinden biridir.

Oksijeni çok, çiçeği çok, hayvanları çok olan dağlardır…

Bu dağlarda yaşayan “Göçer” insanlar, ihtiyaçları için bir ağaç keserken bile

ağacın karşına geçip özür diliyorlar…

Çünkü bu insanlar için ağaç kutsaldır…

Bu dağlar da tarihin her döneminde kutsal görülmüştür…

Şimdi, Sizin Ülkenizden ‘Alamos Gold' adlı Şirket

bu güzel dağlarda siyanür ile altın arıyor…

Milyonlarca ağaç yok ediliyor… Hayvanların doğal ortamı yok ediliyor…

Sizlerin, Ülkenizde beyaz fok yavrularını yok edenlere karşı verdiğiniz

mücadeleyi biliyorum…

Ve Şimdi Sizden Kazdağıları (İDA) için yardım istiyorum…

Ülkeniz zaten Zengin. Daha zengin olması için İDA dağlarındaki ağaçların,

çiçeklerin, hayvanların yok olmasına izin vermeyin lütfen…

Ülkenizdeki basın kuruluşlarına, siyasetçilerine, Başbakana sosyal medya

aracılığıyla bu durumu bildirin lütfen…

Kanadalı bu şirketin, bu dağlarda altın aramasından vazgeçmesini isteyin lütfen…

Bu dağların kendisi “ALTINDIR” zaten…”