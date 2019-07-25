Minik Zeynep’in yaşaması için 4 milyona ihtiyacı var

SGK tarafından ilacı karşılanamayan NCL Tip 2 SMA hastası minik Zeynep Sargın için, kampanya başlatıldı. Baba Sargın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yetkililere seslenip yardım istemişti. Sonunda, Baba Selçuk’un Bursa Valiliğine yaptığı başvuru Vali Yakup Canpolat’ın oluru ile onaylandı. Beyincik erimesi teşhisi konulan Zeynep’in iyileşebilmesi için iki yıl tedavi görmesi gerekiyor. İlacın temini için yılda 4 milyon lira gerekirken, ilacın yurtdışında tek doz fiyatı ile 28 bin 196 dolar tutuyor.

“İLACIN TEK DOZU 28 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR”

Sözcü’ye konuşan baba Sargın, “SGK talebimizi karşılamadığını açıklayan yazılı belge gönderdi. Bursa Valiliğine yardım kampanyası için başvuruda bulunduk. Talebimiz kabul edildi. Banka hesabını açtırdık. Teşhisin konulduğu gün itibaren tedavinin başlanması gerekiyordu. Tek dozu 28 bin dolar olan ilacı alacak gücüm olmadığı için kızıma müdahale ettiremedim” ifadelerini kullandı.

“TEK UMUDUMUZ BU KAMPANYA”

Tek umutlarının bu yardım kampanyası olduğunu anlatan Sargın, “Çalmadığımız kapı kalmadı. Tek umudumuz bu kampanya, halkımızın Zeynep’ime destek vereceğine inanıyorum. İnşallah kızım onların sayesinde yaşayacak” dedi.

MİNİK ZEYNEP BURSASPOR TARAFTARI

Bursaspor taraftarı olan minik Zeynep Sargın daha öncede ailesi ile Bursasporlu futbolcuları antrenman sahasında ziyaret etmiş, Bursaspor ve Teksas taraftar gurubu, sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunmuştu.

KAMPANYAYA DESTEK OLMAK İÇİN

Ziraat Bankası

IBAN: TR76 0001 0019 6589 9004 6550 01

Hesap Sahibi: Zeynep Sargın