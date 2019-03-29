Miraç Kandili ne zaman? 2019’da Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Üç ayların başlaması ile İslam alemi için büyük önemi olan kandiller art arda geliyor. Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki 2019'da miraç kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Miraç Kandili hakkında detaylar…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 2 Nisan Salı günü idrak edilecek. Bu sene kutlanacak kandillerin tarihleri haberimizin devamında…

2019'DA DİĞER KANDİLLER NE ZAMAN?

19 Nisan 2019 Cuma günü Berat Kandili.

8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başladı. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ”Burak” adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti