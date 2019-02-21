MİT TIR’ları davasında Aydınlık yöneticilerinin davası düştü

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve dönemin istihbarat şefi olan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, Yücel ve Bozkurt hakkındaki davanın Basın Kanunu’na göre yasal süre içinde açılmamasından dolayı düşürülmesine hükmetti. Ancak mahkeme, Yücel ve Bozkurt hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Duruşmada son savunmasını yapan İlker Yücel, “Suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme, İlker Yücel ve Ceyhun Bozkurt hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına da karar verdi. Heyet, adli kontrolün verilen düşme kararı kesinleşinceye kadar devam etmesine hükmetti.

“DAVANIN DÜŞMESİ ÖNEMLİ”

Duruşma sonunda açıklama yapan İlker Yücel “Davanın düşmesi çok önemli. Aydınlık, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunma noktasında da yaptığı yayınlarla hep öncü oldu” dedi.

Avukat Hüseyin Çobanoğlu da yargı sürecinin devam ettiğini ifade ederek, “Mahkemenin suç duyurusu kararı var. Yargılama sürecinde kendimizi anlatmaya, Aydınlık yöneticileri de Türkiye'nin güvenliğini, devletin bekasını savunmaya devam edecek” dedi.