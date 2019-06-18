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Mobilya atölyesinde feci kaza!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi sitesindeki atölyede, elini frezeye kaptıran işçi Mesut Kama'nın (45) 2 parmağı koptu.

00:57 -
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Mobilya atölyesinde feci kaza!

Olay, İnegöl’de bulunan mobilya sanayi sitesindeki atölyede meydana geldi. İşçi Mesut Kama, sol elini ahşap keserken, deliğin ağzını genişletmede kullanılan frezeye kaptırdı. Mesai arkadaşları, Kama için sağlık ekibi çağırdı.

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İhbarla atölyeye gelen sağlık görevlileri, 2 parmağının koptuğu belirlenen Kama’yı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Mesut Kama, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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