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Mobilya imalathanesinde yangın!

Gaziantep'te ahşap masa ve sandalye imalathanesinin elyaf deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin 2 saatlik çabası ile kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

19:50 -
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Yangın, öğleden sonra Tekstil Kent Mahallesi’ndeki Salih Güneş'e ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Atölyenin 2’nci katındaki elyaf deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.

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Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:59 25.06.2019
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