Modern anatominin kurucusu ve De Humani Corporis Fabrica isimli kitabı yazan doktor kimdir? (11 Nisan Eleq ipucu)

11 Nisan Eleq ipucu sorusu yayınlandı. “Modern anatominin kurucusu olarak kabul edilen ve bu konudaki bilgilerini “De Humani Corporis Fabrica” isimli kitapta toplayan doktor kimdir biliyor musunuz? Hatta bir ipucu daha; kendisi o dönemlerde popüler bir tedavi yöntemi olan kan alma ile ilgili bir kitapçık yayınlamış.”

11 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

CEVAP: Andreas Vesalius

Andreas Vesalius (d. 31 Aralık 1514, Brüksel – ö. 15 Ekim 1564, Zakintos) Roma İmparatoru V. Charles’ın eczacısının oğlu olarak Brüksel’de doğmuştur. Antik Çağ’dan beri süregelen insan bedeni hakkındaki yanlış düşünceleri düzelten anatomist ve doktordur. Tıp kökenli bir ailede büyümüştür. Babası imparatorun başeczacısıydı. Ailesi küçük yaştan itibaren onu tıbbı düşünceleri okuması için cesaretlendirmişti. Önce Leuven’de sonra Paris Üniversitesi’nde eğitim gördü ve daha sonra İtalya’da Padova Üniversitesi’nde anatomi kürsüsünde ders vermeye başladı. Bu sırada Galen’in eserlerini incelemeye başlayan Vesalius; onun insanın anatomik yapısı hakkında verdiği bilgilerin hatalar içerdiğini ve bu hataların kaynağının, bu konudaki çalışmaların hayvanlar üzerinde yapılmasına ve elde edilen verilerin insanlara mâl edilmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Ona göre insan anatomisi ile ilgili bilgi en iyi biçimde, sadece sağlıklı bir insan vücudunun incelenmesi ile elde edilebilirdi.