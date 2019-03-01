Moldova’dan ithal ATM çetesi çökertildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, vatandaşların hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine başlatıldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, şebekenin banka kartlarının kopyalamak suretiyle paraları çektikleri belirlendi. Bunun üzerine, şikayetçilerin ATM'lerden yaptıkları işlemler incelemeye alındı. Polis, ATM’lere kopyalama cihazı ve gizli kamera aparatı yerleştiren şüphelileri, güvenlik kameralarından tespit etti.

YAKALANANLAR MOLDOVALI

Şüphelilerin kaldıkları adresin tespit edilmesi için yoğun çaba sarfeden polis, sokaklardaki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarından şüphelilerin adresini belirlemeyi başardı. Çalışmaların belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, Moldova uyruklu 4 kişiyi yakalandı.

GİZLİ KAMERA İLE ŞİFRELERİ ÇALDILAR

Şüpheliler kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, gizli kameralar yerleştirilmiş bankamatik ekran çerçevesi, aydınlatma profili ile çok sayıda yardımcı aparat ve 20 bin lira para ele geçirildi. Şüphelilerin bu aparatları ATM'lere yerleştirme anları da bankamatik güvenlik kameralarına yansıdı. Şebeke üyelerinin, ATM'de işlem yapan banka müşterilerin şifrelerini kameralarla kaydettiği belirtildi. Bankamatik kart yuvasına yerleştirilen farklı bir aparatlarla da kart bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi.

43 EYLEM ENGELLENDİ

Şüphelilerin bu yöntemle 215 kişinin kart bilgisini ele geçirdiği ve 350 bin lira vurgun yaptığı belirtildi. Polisin şebekeyle ilgili takibi sırasında şüphelilerin 43 eyleminin önlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol uygulandı. Diğer bir şüpheli ise sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.