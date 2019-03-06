Momo nasıl ortaya çıktı? Momo oyuncu nedir?

Mavi Balina ile benzerlik gösteren Momo isimli oyunun mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayıldığı ve kişileri intihara sürüklediği iddia ediliyor. Şimdi de Momo oyununun YouTube üzerinden yayıldığı iddia ediliyor. Peki Momo nedir? İşte ayrıntılar ve dikkat edilmesi gerekenler…

MAVİ BALİNA’YA BENZİYOR

Momo isimli oyun, gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

“Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor.”

MOMO NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?



İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

“İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

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Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan “Momo” etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı. Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor