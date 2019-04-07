Montundaki etiketi kesmek için istediği bıçakla cinayet işledi

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancılar Pazarı’nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına henüz kimliği bilinmeyen kişi geldi. Şüpheli, Akkaya’dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağı olup olmadığını sordu. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya’nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı.

Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA