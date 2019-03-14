Moto kuryelerin yazılımı değiştirilmiş POS vurgunu!

İstanbul'da birçok vatandaş hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendirerek çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık çetesini belirleyerek takip başlattı. Yürütülen takip kapsamında çetenin uluslararası fast food zincirine önce kurye yerleştirdiği belirlendi. Ardından kuryelere siparişlerin ödemelerini almak için yazılımı değiştirilmiş POS cihazları verildi.

Müşteriler ödeme yapmak için kartlarını verdiğinde, önce yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarından bilgiler ele geçirilerek kopyalandı. Yazılımı değiştirilmiş POS cihazından kart geçirildikten sonra kurye, “Cihazda bir sorun var, diğerinden deneyeceğim” diyerek, gerçek POS cihazından kartı geçirdi. Bu sırada müşterinin girdiği şifreyi de gören kurye bu bilgileri çeteye iletti. Çete üyeleri ise ele geçirilen bilgilerden ikiz kart yaparak ATM'lerden hesapları boşalttı. Kuryelerin ise sık sık iş değiştirdiği öğrenildi.

Elde edilen bilgiler ışığında liderliğini A.Ş.'nin yaptığı çeteye operasyon düzenlendi. Gece saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki rezidans dairesine giren polis A.Ş. gözaltına aldı. Operasyonun devamında İ.H ile kuryeler F.Ö ve F.P de yakalanırken, aramalarda yazılımı değiştirilmiş POS cihazları, kart kopyalamakta kullanılan MSR cihazı, manyetik şeritli kopya kartlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda çetenin 200 kişinin kart bilgilerini elde ederek 250 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Kuryelere kart başına 100 ile 150 TL arasında para ödeyen A.Ş.'nin yardımcılığını İ.H’nin yaptığı belirlendi.

Çetenin elde ettiği paraları gece kulüplerinde eğlenerek harcadığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.