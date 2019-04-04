Motosikletle kaza yapan polis memuru yaşamını yitirdi

Kaza, Cizre- İdil karayolunda meydana geldi. Kent merkezinden Cizre’ye gezmeye geldiği belirtilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Anıl Yıldırıcı yönetimindeki motosiklet, kavşaktan köy yoluna dönmeye çalışan Hüseyin Bilan yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Kazada, polis memuru Yıldırıcı, otomobil sürücüsü Hüseyin Bilan, yanındaki Kamile Bilan ve Ahmet Demir yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Anıl Yıldırıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldırıcı’nın kaza geçirdiğini haber alan meslektaşları da hastaneye akın etti.

Polis memuru Anıl Yıldırıcı’nın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesine gönderilecek.