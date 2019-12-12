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Motosikletli kurye TIR ile otomobilin arasında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul Hadımköy'de motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

22:24 -
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Kaza, saat 18.30 sularında TEM Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Aldığı siparişi adresine ulaştırmak için Büyükçekmece’den Hadımköy istikametinde motosikletiyle ilerleyen Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen 34 ER 2367 plakalı TIR ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kaldı.

FOTO: İHA

Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu.

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Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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Son güncelleme: 22:31 12.12.2019
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