Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Motosikletliye çarpan sürücü sinir krizi geçirdi

Bursa'da otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpan kadın sinir krizi geçirip ağladı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

14:18 -
Haberler Gündem
Motosikletliye çarpan sürücü sinir krizi geçirdi

Kaza, öğle saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Saliha K.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, tarlasından topladığı patatesleri evine götüren İlhan Uyanık’ın motosikletine çarptı.

Motosikletle evine dönerken otomobilin çarptığı İlhan Uyanık hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletten yola savrulan Uyanık, ağır yaralandı. Saliha K., panikle aracından inerken, çevredekiler de sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uyanık’a ilk müdahalede bulunurken, Saliha K. de gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlhan Uyanık, kurtarılamadı. Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more