Motosikletliye çarpan sürücü sinir krizi geçirdi

Kaza, öğle saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Saliha K.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, tarlasından topladığı patatesleri evine götüren İlhan Uyanık’ın motosikletine çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletten yola savrulan Uyanık, ağır yaralandı. Saliha K., panikle aracından inerken, çevredekiler de sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uyanık’a ilk müdahalede bulunurken, Saliha K. de gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlhan Uyanık, kurtarılamadı. Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)