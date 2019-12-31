MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişinde bu sene 80 milyon TL’lik büyük ikramiye verilecek. Kısa yoldan zengin olmanın hayalini kuranlar biletlerini hazırladı ve Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarını araştırıyor. MPİ çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten sorgulayabileceksiniz.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

GEÇEN YIL Kİ DEV BİLET ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı ‘7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı.

70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.

BİLETİNİZİ SAKIN YIRTMAYIN

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, çekilişle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çakmak, her yılbaşı döneminde olduğu gibi bu yıl da ‘İstanbul bileti' etiketiyle piyasada birçok bilet satıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

Bu biletler aslında İzmir'e kayıtlı, sadece arkalarındaki kaşeler İstanbul'a ait. Bu biletleri de ‘İstanbul bileti' adıyla satıyor. Vatandaşlarımız sakın ‘İstanbul'a ikramiye çıkmadı' diye biletlerini yırtıp atmasınlar. Biletlerin numaralarını teker teker kontrol edip, kazanan numaralarla karşılaştırsınlar. İl bazında değil, numaralar bazında kontrol yapsınlar.” (DHA)