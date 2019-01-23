MSB Astsubay alımı sonuçları ne zaman? MSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecan dorukta…

MSB personeli olmak için başvurularını tamamlayan adayların gözü her an açıklanması beklenen sonuçlarda. MSB personel alımı sonuçları için bekleyiş sürerken MSB personel alımı sonuçları ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlarda. MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB astsubay alımı detayları…

MSB ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Ardından sınav gelecek, peki sınavda neler sorulacak? Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına

tabi tutulacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ, SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Subay ve Astsubay alımları önümüzdeki Nisan ayının içerisinde yapılması bekleniyor. Bunun yanında en çok merak edilen ve araştırılan Uzman Erbaş alımları için herhangi bir açıklama yapılmadı.