Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MSB Astsubay alımı sonuçları ne zaman? MSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecan dorukta…

Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temini ekranından başvurularını tamamlayanlar merakla sonuçları bekliyor. MSB bünyesine yapacağı astsubay alımı için süreci 22 Kasım tarihine kadar devam ettiren bakanlık, değerlendirmeleri sürdürüyor.Astsubay alımı için müracaatları toplayan Milli Savunma Bakanlığı, ön değerlendirmeleri tamamlayıp erişime açacak. MSB personel temini sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB için beklenen tarihler...

09:52 -
Haberler Gündem
MSB Astsubay alımı sonuçları ne zaman? MSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecan dorukta…

MSB personeli olmak için başvurularını tamamlayan adayların gözü her an açıklanması beklenen sonuçlarda. MSB personel alımı sonuçları için bekleyiş sürerken MSB personel alımı sonuçları ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlandı ve şimdi gözler sonuçlarda. MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB astsubay alımı detayları…

MSB ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Ardından sınav gelecek, peki sınavda neler sorulacak? Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.

astsubay sÃ¶zcÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

JANDARMA UZMAN ERBAŞ, SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Subay ve Astsubay alımları önümüzdeki Nisan ayının içerisinde yapılması bekleniyor. Bunun yanında en çok merak edilen ve araştırılan Uzman Erbaş alımları için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 10:52 23.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more